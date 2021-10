Deň bielej palice je za dverami, na ohľaduplnosť vodičov voči nevidiacim si posvieti polícia

Polícia spoločne s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) uskutoční po dvanástykrát kontrolnú akciu rešpektovania pravidiel cestnej premávky v rámci Dňa bielej palice.

Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedli predseda ÚNSS Branislav Mamojka, PR manažérka ÚNSS Eliška Fričovská a vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky a dopravných nehôd Prezídia policajného zboru Tomáš Vrábel.

Nevidiaci dáva na priechode signál

Akcia bude zameraná na to, či vodiči dbajú na zvýšenú opatrnosť voči osobám, ktoré používajú bielu palicu. Akcia sa uskutoční vo štvrtok 14. októbra na 40. priechodoch pre chodcov v 36 mestách Slovenska.

Na priechodoch budú dodržiavanie sledovať hliadky dopravnej polície, zrakovo postihnuté osoby budú predstavovať figuranti ÚNSS.

Poslaním dopravno-preventívnej akcie je zvýšenie informovanosti vodičov i bezpečnosť chodcov so zrakovým postihnutím.

„Ak chce nevidiaci alebo slabozraký chodec prejsť cez cestu, dáva signál tým, že bielu palicu zodvihne vodorovne pred seba. Palicu dvíha maximálne do výšky pása a takto ju podrží niekoľko sekúnd. Rešpektujúci vodič zareaguje zastavením a trpezlivo počká, kým daný človek prejde. Akékoľvek trúbenie či blikanie svetlami na človeka so zrakovým postihnutím nie je vhodné,“ povedal predseda ÚNSS Branislav Mamojka.

Pokuty rozdávať nebudú

Na každom priechode, ktorý bude súčasťou akcie, bude figurant ÚNSS a zapisovateľ. Ten bude zaznamenávať, ako vodiči na konkrétnom úseku reagovali na užívateľa bielej palice, ktorý sa bude chcieť dostať na druhú stranu cesty.

„Policajné hliadky budú pozorne sledovať, či vodiči rešpektovali alebo nerešpektovali signál bielou palicou. Tých, ktorí zastavia, ocenia a tých, ktorí žiadosť nevidiaceho odignorujú na chybu upozornia a vysvetlia im správny postup. Tentokrát však bez pokuty,“ vysvetlil Tomáš Vrábel z Odboru dopravnej polície.

K tohtoročnému Dňu bielej palice polícia zároveň pripravila niekoľko videí, ktorými chce rozširovať povedomie verejnosti o problematike ľudí so zrakovým postihnutím v doprave.

V minulom roku upozorňovali zástupcovia Odboru dopravnej polície na dôležitosť pomoci nevidiacim pri cestovaní verejnou dopravou.

Mohli si to vyskúšať sami

Tento rok si v rámci mediálnej kampane sami vyskúšali pozíciu nevidiaceho i slabozrakého pri pohybe po komunikácii.

Podľa Vrábela skúška so simulačnými okuliarmi polícii ukázala, že ľudia so zrakovým postihnutím to skutočne nemajú jednoduché, a preto je potrebné, aby im ľudia pomáhali napríklad aj tým, že ich budú rešpektovať pri snahe prejsť na druhú stranu cesty na priechode pre chodcov.

Výsledky akcie v rámci tohtoročného Dňa bielej palice budú známe vo štvrtok večer. ÚNSS ich o 19:00 zverejní na svojom webe.