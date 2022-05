Deň matiek ako výzva k rodovej rovnosti a podpore pracujúcich matiek

Minulý rok spoločnosť Mars, jeden z najväčších svetových výrobcov cukroviniek, čokolády, potravín a krmiva pre domáce zvieratá, zhromaždila a analyzovala názory viac ako 10 000 žien z 88 krajín a hľadala odpoveď na jedinú otázku: Čo sa musí zmeniť, aby viac žien mohlo využiť svoj plný potenciál? Mars spolupracoval s tímom vedcov z iniciatívy Future of Marketing Initiative Saïd Business School na Oxfordskej univerzite a zistil, že mnoho žien bojuje s hľadaním rovnováhy medzi materstvom a kariérou. Tento rok na Deň matiek Mars využíva výsledky svojej štúdie na zavedenie zmien. Nalieha aj na ďalšie spoločnosti, aby sa pripojili k presadzovaniu rodovej rovnosti a zároveň podporovali pracujúce matky.

Podľa Svetového ekonomického fóra zasiahla pandémia najviac matky: strata zamestnania u žien bola totiž v dobe pandémie dvakrát častejšia než u mužov. Dôvodom bol väčšinou fakt, že nebolo v silách žien udržať si svoju každodennú prácu a zároveň sa starať o rodinu. Aby Mars zvýšil povedomie o naliehavosti tohto problému, stavia na výsledkoch svojej crowdsourcingovej kampane nazvanej #HereToBeHeard. Chce povzbudiť všetkých vrátane zainteresovaných strán v súkromnom sektore, vlády a jednotlivcov, aby počúvali, učili sa a boli súčasťou cesty, ktorá pomáha presadzovať rovnosť žien a mužov a podporuje pracujúce matky pri skĺbení ich osobného a pracovného života.

Podporujte pracujúce matky pri dosahovaní ich ambícií a poskytnite im flexibilné pracovné podmienky

Rozvoj talentov a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom boli pre spoločnosť Mars vždy hlavným cieľom. Svedčí o tom kariérna dráha Daniely Hlaváčkovej, marketingovej riaditeľky v spoločnosti Mars: „V spoločnosti Mars sa mi podarilo nazbierať skúsenosti na rôznych pozíciách naprieč rôznorodými funkciami, segmentmi a regiónmi. Zároveň som sa mohla sústrediť aj na svoju rodinu. Keď som čakala jedno zo svojich detí, bola som povýšená, ale vďaka flexibilnému pracovnému času som mohla ďalej pracovať. Vďaka tomu môžem tráviť viac času so svojou rodinou. Často som počúvala stereotyp, že vyššiu či vedúcu pozíciu nemôže zvládať matka malých detí. Je to stresujúce, príliš časovo náročné a mamičky malých detí by ten tlak nezvládli. Chcela som dokázať, že to tak nie je. Do práce som sa vrátila skôr, než je na Slovensku bežné. Keď mala dcéra 9 mesiacov, zastávala som vyššiu pozíciu, než keď som odchádzala na materskú. Chcem podporovať aj ďalšie mamičky, aby som ich ubezpečila, že dostanú rovnakú príležitosť,“ povedala Daniela Hlaváčková, marketingová riaditeľka Mars Central Europe.

Daniela Hlaváčková. Foto: Mars

Ženy vo vrcholovom manažmente

Podľa výskumu spoločnosti McKinsey a Svetovej banky spoločnosti so silnou rodovou diverzitou na všetkých úrovniach fungujú lepšie. Na dosiahnutie tohto cieľa sa spoločnosť Mars zaviazala vytvárať pracovné prostredie, kde má každý bez ohľadu na pohlavie šancu dosiahnuť svoj potenciál. Mars Central Europe dlhodobo vedie zmeny v regióne a je príkladom rozmanitosti a rodovej vyváženosti.

„Mars sa v strednej Európe aktívne angažuje v poskytovaní rovnakých kariérnych príležitostí pre mužov a ženy. Sme hrdí na to, že sa nám v dlhodobej perspektíve podarilo udržať rodovo vyvážený vedúci tím v strednej Európe. Je to výsledok vytvorenia vhodného pracovného prostredia, kde sa bude dariť každému bez ohľadu na pohlavie,“ uvádza Zuzana Lošáková, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy pre Mars Central Europe.

Zuzana Lošáková. Foto: Mars

Rady pre firmy, ktoré sa chcú inšpirovať a podporiť medzi svojimi spolupracovníkmi mamičky

Aby Mars nadviazal na výsledky kampane #HereToBeHeard, v súčasnosti poskytuje všetkým svojim stredoeurópskym spolupracovníkom školenia „Inklúzia a Diverzita“. Učia sa, ako sa v práci rozvíjať a ako viesť produktívne rozhovory o polarizujúcich témach. Venujú sa aj skúmaniu a prekonávaniu nevedomých predsudkov. Ďalej sa na nich preberá, ako čeliť izolácii v práci alebo ako efektívne spolupracovať a vytvárať nové kontakty.

Mars sa tiež zameriava na vytváranie sponzorských, mentorských a školiacich programov na podporu žien v rôznych funkciách podnikania. Viac ako 200 žien z celého sveta úspešne dokončilo kurz Mars Women Leading Purposefully, ktorý je vlajkovou loďou Harvardskej univerzity. Mars tiež vyzýva ostatné spoločnosti, aby prepracovali svoje školiace programy pre zamestnancov na vedúcich pozíciách s dôrazom na inklúziu a diverzitu. Vďaka tomu bude zabezpečené, že práve vedúci predstavitelia budú vytvárať a presadzovať tieto princípy na pracovisku.

Informačný servis