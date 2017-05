Deň narcisov 2017: napriek dažďu takmer milión eur

Bratislava, 18.5.2017 ( WBN/PR ) – Aj keď Dňu narcisov naprialo v tomto roku počasie, podarilo sa vyzbierať sumu, ktorá atakovala minuloročný rekord. Predbežne vyzbieraných 924 tisíc eur významne pomôže v boji proti rakovine. Nadácia Slovenskej sporiteľne bola generálnym partnerom Dňa narcisov 2017 a pomáhala aj samotná banka. Zabezpečovala spracovanie vyzbieranej hotovosti, počas zbierky odpustila poplatky za vklad hotovosti a rátanie mincí a približne 50 dobrovoľníkov z rad pracovníkov banky pomáhalo v centrách Ligy proti rakovine v Bratislave a v Košiciach s počítaní hotovosti z pokladničiek.

„Radi by sme vyjadrili naše potešenie z toho, že sme našli pre Deň narcisov generálneho partnera, ktorý pre nás priniesol nielen výraznú priamu finančnú pomoc na pokrytie nákladov zbierky, ale rozsah jeho partnerstva a pomoci má oveľa širší záber. Mimoriadne si ceníme najmä zapojenie pracovníkov Slovenskej sporiteľne do zbierky v podobe prevzatia nielen patronátu, ale priamej účasti na sčítavaní výnosu zbierky v Bratislave a v Košiciach. Aj vďaka ich osobnému nasadeniu a profesionálnemu prístupu sme poznali výsledok zbierky v týchto dvoch mestách nasledujúci deň po jej konaní. Oceňujeme aj to, že naši spoluorganizátori mohli vkladať vyzbierané financie na tento špeciálneho zriadený účet bez poplatku,“ hodnotí spoluprácu Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

V Bratislave spracovali zamestnanci Slovenskej sporiteľne 9 507 bankoviek a 140 079 (800 kilogramov) mincí v hodnote takmer 160 tisíc eur. V Košiciach prešlo rukami našich kolegýň 1 902 bankoviek a 68 381 (400 kilogramov) mincí v hodnote 47 tisíc eur.

„Sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s Ligou proti rakovine, ktorá je jednou z najvýznamnejších neziskových organizácií na Slovensku. Spolupráca bola z oboch strán výborná, počítanie peňazí prebiehalo v príjemnej atmosfére. Tešíme sa na pokračovanie spolupráce v nasledujúcich rokoch,“ dodáva Katarína Kellenbergerová, ktorá je v Slovenskej sporiteľne zodpovedná za platobný styk.