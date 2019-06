Deň otcov čoraz viac mužov oslávi doma s deťmi

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk)

Deň otcov oslávime tento rok v nedeľu 16. júna 2019

Starostlivosť o dieťa preberá čoraz viac otcov aj v rámci materskej dovolenky, v roku 2018 to bolo 12 836 mužov

Potešiť otcov môžeme počas ich špeciálneho dňa niečím, čo majú naozaj radi

Deň otcov sa oslavuje vo svete od roku 1910. Tretia júnová nedeľa tak bude i tento rok patriť mužom, ktorí maju svoje nenahraditeľné miesto v mnohých rodinách. Aj na Slovensku pritom rastie počet mužov, ktorí vidia svoju úlohu nielen v práci, ale aj pri výchove svojich potomkov. Na materskú dovolenku tak odchádza čoraz vyšší počet mužov a prežívajú čas s deťmi počas ich prvých rokov. Deň otcov je príležitosť, ako im poďakovať a stráviť spolu príjemný deň.

Dnes už neplatí tak často, že otec nosí do domácnosti hlavne peniaze a matka sa stará o rodinu a organizačné záležitosti. Čoraz častejšie sa otec stáva plnohodnotným členom aj pri starostlivosti o bábätko či pri výchove detí. Keď už detí vyrastú z plienok, stávajú sa pre otcov veľkými parťákmi, s ktorými sa dá zažiť kopa zábavy, ale aj napínavých chvíľ. Aj otcovia si tak môžu užívať blízkosť detí a vzájomný vzťah, čo môže deťom priniesť benefity až do dospelosti. Deň otcov v nedeľu, 16. júna, môže byť jedným z tých dní, ktorý strávia rodiny spolu, oslávia sviatok otcov a nájdu preň miesto v rodinnom fotoalbume

„Tak ako sedadlo za volantom už nepatrí iba mužom, tak ani starostlivosť o deti a povinnosti v domácnosti nie sú už len parketou žien. Oceniť mužov, ktorí sa aktívne a s radosťou zapájajú do rodinného života, však nemusíme len na Deň otcov. V ŠKODA e-shope si každý pre toho svojho super tata kedykoľvek nájde darček, ktorý ho poteší,“ uviedla Lenka Kalafut Lendacká, PR manažérka spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Počet otcov na materskej dovolenke raketovo rastie

Kým v roku 2014 poberalo podľa Sociálnej poisťovne materské dávky 717 mužov, v roku 2018 to už bolo 12 836. Aj z toho je vidieť, že pokiaľ tá možnosť v rámci rodiny existuje, muži sa radi stávajú jej súčasťou aj v každodenných radostiach a starostiach. Môžu tak sledovať pokrok svojich ratolestí, prežívať s nimi ich boliestky ale aj srdečné smiechy a v neposlednom rade, preveriť svoje schopnosti a trzpelivosť. Aby si ten „svoj“ Deň otcov mohol užiť naozaj každý, prinášame niekoľko tipov na darčeky zo ŠKODA e-shopu, ktoré sú nielen praktické, ale potešia oteckov s rôznymi životnými štýlmi.

Otec ekológ

Tých mužov, ktorí naskočili na aktuálnu vlnu znižovania množstva odpadov, minimalizmu a ochrany životného prostredia potešia napríklad praktická nerezová fľaša či termo fľaša na nápoje. Vyhnú sa tým nákupom jednorazových balených vôd či káve s čajom, ktoré si môžu nosiť pripravené z domu. Rovnako skladací nákupný košík v kufri auta poslúži miesto igelitky a skladacia prepravka SIMPLY CLEVER zaskočí vždy, keď je potrebné nákupu či hračkám rýchlo nájsť svoje miesto.

Otec športovec

Už nie je ničím výnimočným, že aj rodičia si doprajú voľný čas pre seba a svoje koníčky. Otec športovec tak určite nájde uplatnenie pre funkčný uterák alebo sofshellovú vodeodolnú bundu. Cyklistov potešia aj samozafarbovacie cyklo okuliare, ktorých šošovky sa automaticky stmavujú a zosvetľujú podľa intenzity slnečného svitu. Tí, čo trávia čas radi v prírode a na potulkách môžu mať vždy pri sebe praktický zatvárateľný vreckový nožík.

Otec motofanúšik

Muži s vrelým vzťahom k autám si väčšinou potrpia na to, aby aj ich miláčik bol čistý a v poriadku. Preto ocenia napríklad sieť do batožinového priestoru, ktorá bude držať detské poklady, odrážadlá a hračky tam, kde je ich miesto. Počas zimných lyžovačiek ušetrí auto škrabancov vak na lyže, ktorý sa pohodlne zmestí do priestoru sklopných stredových opierok. Po šantení v prírode počas daždivého dňa plného blata, poriadkumilovný otec ocení praktický koberec v batožinovom priestore, ktorý zachytí všetok neporiadok.

Otec elegán

Mestským typom mužov sa je možné odvďačiť napríklad štýlovým mestským batohom, do ktorého zmestia potrebné veci aj notebook. Pre tých, ktorí chcú mať čas stále pod kontrolou, sú ako stvorené kvalitné hodinky s chronografom, slobodný štýl môže zdôrazniť aj veselá zelená kravata. Fanúšikovia hudby, ale aj detských rozprávok, si môžu čas spríjemniť počúvaním cez prenosný reproduktor.

Viac darčekov nájdete na stránke: https://eshop.skoda-auto.sk/eshop/sk/b2c.

