Deň otcov: Pripomeňme im, akí sú pre nás dôležití

BRATISLAVA 12. júna 2018 (WBN/PR)

Deň otcov ako prvý oslavoval vojnový veterán z amerického štátu Washington

Osláviť Deň otcov v kruhu rodiny je podľa odborníkov veľmi dôležité

ŠKODA prezrádza, čo muži najviac hľadajú na E-shope automobilky

Blíži sa tretia júnová nedeľa, kedy svoj deň oslavujú všetci otcovia. Podľa tradície je to oslava hrdinstva chlapa, starajúceho sa o rodinu. I keď väčšine mužov asi neulahodíme kvetom a dezertom, osláviť s nimi Deň otcov je aj podľa odborníkov veľmi dôležité. Hľadanie vhodného darčeka pre mužov vám uľahčia tipy odborníkov zo ŠKODA AUTO Slovensko, ktorí majú prehľad o tom, čo chlapi na E-shope najčastejšie kupujú.

Otec podľa vzoru hrdina

Tradícia Dňa otcov pochádza z amerického štátu Washington od dcéry, ktorá si chcela uctiť svojho otca. Vojnový veterán sám vychoval šesť detí a v jej očiach bol zato jednoznačne hrdinom. Vzťahy v rodine a s nimi aj úloha otcov sa v modernej spoločnosti vyvíjajú. Tatovia čoraz aktívnejšie participujú pri výchove detí a starostlivosti o domácnosť. Deň otcov sa u nás zatiaľ oslavuje skromnejšie a pozornosť ľudí, obchodníkov, médií, dokonca i politikov je viac sústredená na matky a ženy. Čím to je? Ozrejmuje psychologička Mária Tóthová Šimčáková: „Otec a jeho sviatok je rovnako dôležitý ako každý iný, no asi naozaj nevieme, čo otcom darovať či ako to osláviť. Je chyba, že otcom práve v tento deň nepripomenieme, ako sú pre nás, matky, a pre deti i celú rodinu dôležití.“

Za čo otcom ďakovať?

Poďakujme im za to, že sú správnymi hlavami rodiny a nezabúdajú na svoju „otcovskú“ rolu. Často na pleciach nesú zodpovednosť za finančnú stabilitu rodiny, čo môže byť veľmi stresujúce. Otec možno nemá taký priestor na dennodennú starostlivosť o deti, najmä v tom najútlejšom veku. Tá prirodzene spočíva zväčša na mame. Pozícia otca a jeho úlohy v rodine sa však pomaly modifikujú a pre správne a stabilné fungovanie rodiny je starostlivý otec nevyhnutnou súčasťou. „Stále je oporou a dôležitým pilierom rodiny, len sa nesmie tejto roly vzdávať a nechávať všetko na matkách. Priznajme si, že keď v rodine chýba, cítime veľmi intenzívne, že deti ani matka nemajú oporu a pocit istoty, ktorú dodáva práve otec ako chlap,“ hovorí uznávaná detská psychologička.

Moderní tatovia

Mladí otcovia dnes naplno dokazujú svojimi činmi, že sa vedia postarať aj o malé dieťa. „Kedysi sa otec bál zobrať do náručia malé bábätko, a dnes vidíme, že s detským kočíkom či sedačkou na tele chodí, behá, športuje. Otec je v živote dieťaťa od narodenia plne prítomný, často prehodnotí rozdelenie času a odsunie kariéru a nie je už veľkou zvláštnosťou, keď materskú dovolenku s dieťaťom trávi práve muž,“ hovorí psychologička a dodáva, že vtedy mu patrí morálne a zákonné právo byť na otcovskej dovolenke a pestovať vzájomne obohacujúci vzťah s dieťaťom.

Čím potešiť muža

Ak chceme svojho otca či manžela naozaj potešiť vhodným darčekom, nechajme sa inšpirovať jeho záľubami. Predstavte si, čo poteší každého muža a otca zároveň? Psychologička Tóthová Šimčáková odporúča pátrať v oblastiach, kde muž okrem rodiny trávi väčšinu svojho času. V aute cestou do práce, v kancelárii alebo v posilňovni? „Skúste mu vybrať niečo, čo si môže užiť či použiť práve v týchto prostrediach. Vyberajte darček spolu s deťmi a vtedy sa osvedčí aj to, že muži sú veľké deti a potešia sa aj modelu auta, ktoré má alebo po akom túži,“ dodáva odborníčka.

Zaručené tipy zo zákulisia

To, že takmer všetci muži sú milovníkmi áut, je viac než jasné. Dokazujú to aj štatistiky nákupu na E-shope značky ŠKODA. Vychytávky, ktoré si muži doprajú, by nám možno ani nenapadli. Zákazníci SKODA E-shopu primárne siahajú po produktoch, ktoré zvyšujú bezpečnosť a funkčnosť vozidla. „Najpredávanejšie produkty u nás sú kolesá z ľahkej zliatiny a bezpečnostné skrutky na kolesá. Rovnako sa tešia veľkej obľube predmety, ktoré pomôžu udržať auto čisté, čo prispieva k zvýšeniu komfortu. Ide napríklad o odpadkové koše do dverí, gumové koberce, či odstraňovač hmyzu z čelného skla,“ hovorí Robert Hukel, vedúci popredajných služieb ŠKODA AUTO Slovensko.

Aj otcovia chcú byť štýloví

Ak si netrúfate vylepšiť otcove auto technickými doplnkami, môžete siahnuť po módnych a športových doplnkoch, ktoré sa radia v predaji na popredné miesta. „Naozaj veľmi často sa v nákupnom košíku nachádzajú tričká a náramky s motívom Motorsport, cyklistická výbava, slnečné okuliare a pánske košele. V top trojke sú napríklad cyklo ponožky,“ dodáva Robert Hukel.

Muži pri nákupe na E-shope myslia často aj na svojich potomkov. Veľkej obľube sa tešia štýlové tričká pre najmenších, modely autíčok, pexeso, či omaľovánky.

Ak ste rozhodnutí, že svojim otcom či manželom pripravíte malú oslavu na deň otcov a poďakujete im za to, že tu pre vás sú, vyberte im darček, ktorý im naozaj urobí radosť. Inšpirujte sa na www.eshop.skoda-auto.sk.