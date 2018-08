Denis Baumgartner sa stal novou posilou Dunajskej Stredy, prichádza na ročné hosťovanie

DUNAJSKÁ STREDA 7. augusta (WebNoviny.sk) – Funkcionárom FC DAC 1904 Dunajská Streda sa podarilo z Apeninského polostrova angažovať slovenského mládežníckeho futbalového reprezentanta Denisa Baumgartnera. Dvadsaťročný stredopoliar (nar. 2. februára 1998), ktorý je kmeňovým hráčom Sampdorie Janov, prichádza do fortunaligového klubu zo Žitného ostrova na ročné hosťovanie – do konca sezóny 2018/2019. Informuje o tom oficiálna internetová stránka Dunajskej Stredy.

Teší sa na plné tribúny

„DAC je jeden z najlepších klubov na Slovensku a som veľmi rád, že tu môžem byť. Klub pomohol mne a budem sa snažiť túto pomoc opätovať. Najviac sa teším na samotné zápasy. Viem totiž, že sú tu plné tribúny a vládne na nich výborná atmosféra,“ uviedol nováčik v dunajskostredskom drese Denis Baumgartner pre klubový web.

Príchod 180 cm vysokého hráča s výbornou rozohrávkou, prehľadom v hre a silnou ľavou nohou, ktorý pôsobil vo všetkých mládežníckych reprezentáciách SR od „šestnástky“ po „dvadsiatku“, kde patrí k lídrom, potešil aj vedenie klubu zo Žitného ostrova.

Patrí medzi najcennejších hráčov Slovenska

„Pri angažovaní Baumgartnera sme sa inšpirovali vzorcom, ktorý sa nám osvedčil v prípade Ľubomíra Šatku a Christiána Herca. Aj oni v mladom veku odišli do zahraničia, videli a spoznali veľký futbal zblízka a vrátili sa domov, aby nazbierali skúsenosti s ´dospelým´ futbalom. Podobným talentom disponuje aj Denis, ktorý svoje prednosti ukázal v mládežníckych reprezentáciách, jeho ľavačka patrí medzi najcennejšie vývozné artikle slovenského futbalu. Od jeho pôsobenia u nás si sľubujeme posilnenie stredovej formácie najmä z pohľadu kreativity,“ predstavil na klubovom webe novú posilu športový riaditeľ FC DAC 1904 Jan van Daele.

Denis Baumgartner sa narodil v Skalici, je však odchovancom FK Senica. Do domoviny sa vracia po štyroch rokoch. Už ako 9-ročný sa zúčastnil na tréningovom kempe AC Miláno, v dorasteneckom veku trénoval aj v Juventuse Turín. V žiackej kategórii strávil 1,5 roka na hosťovaní v Nitre. Po návrate do Senice odohral dva roky v mládežníckych tímoch „Záhorákov“ a pravidelne nastupoval aj za slovenské mládežnícke reprezentácie.

Väčšinou hral za juniorku

„V decembri 2013 zahviezdil na turnaji Karol Wojtyla Cup v Ríme a jeho meno sa skloňovalo v súvislosti s Bolognou aj Juventusom Turín. Do povedomia širokej verejnosti sa dostal aj v januári 2014 vďaka gólu, ktorý obletel internet. V drese slovenskej reprezentácie do 16 rokov skóroval do siete Číňanov takmer z polovice ihriska parádnym lobom naslepo,“ uvádza dunajskostredský klubový web o novej akvizícii.

V lete 2014 zakotvil Baumgartner v spomenutej Sampdorii Janov. Pôvodne hral vo farbách tohto klubu mládežnícku súťaž Primavera, postupne však začal trénovať s A-tímom a objavovať sa na jeho lavičke. Technicky vybavený ofenzívny stredopoliar vlani predĺžil so Sampdoriou zmluvu do konca júna 2019 s následnou dvojročnou opciou. Vzápätí ho janovský klub posunul na hosťovanie do Livorna. V tíme čerstvého víťaza Serie C nastúpil v piatich dueloch, zväčša hral za juniorský tím.

Hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda ešte v tejto sezóne najvyššej slovenskej futbalovej súťaže nezaváhali, po 3. kole Fortuna ligy patrí ambicióznemu klubu 2. miesto v tabuľke s plným počtom 9 bodov, za lídrom ŠK Slovan Bratislava sú iba horším skóre.