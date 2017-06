Denne používame niekoľko hodín túto vec bez toho, aby sme tušili, ako to môže poškodiť naše telo

reklama:

reklama:

reklama:

Už ste niekedy premýšľali o tom, koľko času strávite vo vašej posteli? Pre mnoho ľudí je to viac ako osem hodín denne. A v našich posteliach okrem spánku navyše sledujeme televíziu, pracujeme na svojom notebooku alebo sa len maznáme s milovaným človekom – to je len niekoľko príkladov, počas ktorých požívame posteľ. Táto súčasť spálne predstavuje nábytok, s ktorým naše telo prichádza do kontaktu asi najviac.

To je dôvod, prečo je veľmi dôležité zistiť, ako sú naše matrace nebezpečné pre naše zdravie. Zakaždým, keď ležíme v posteli, môžeme vystaviť svoje telo chemikáliám, alergénom, plesniam, baktériám a parazitom. A mnohí z nás ležia na matracoch, ktoré sú príliš tvrdé alebo príliš mäkké. Dôsledky však často nespájame s týmto miestom. A to je chyba. Veď na ňom trávime takmer tretinu nášho života.