Denníkové zápisky Anny Frankovej

Najznámejší denník 20. storočia. Tak by sme mohli označiť zápisky trinásťročného židovského dievčaťa, ktoré sa pred zúriacou druhou svetovou vojnou ukrývalo spolu s rodinou v amsterdamskom sklade viac ako 760 dní. Tu vznikol legendárny Denník Anny Frankovej, ktorý vyšiel neskôr v knižnej podobe a bol preložený do viac ako 60 jazykov. Príbeh Anny Frankovej bol viackrát sfilmovaný. My vás pozývame 17.8. o 19.00 do Divadla P. O. Hviezdoslava na predstavenie Anna Franková, ktoré vzniklo na motívy známej knihy a prináša ho hosťujúce nitrianske Nové divadlo. Predstavenie je súčasťou festivalu Kultúrne leto.

Divadelné spracovanie v réžii Sama Spišáka sa vyhýba ťaživej atmosfére vojny, ktorá je v príbehu prítomná len ako pozadie. Naopak – v divadelnom spracovaní dominuje humor, no a hlavne „všetečnosť“, prostorekosť a celá škály emócií hlavnej hrdinky v podaní vynikajúcej Lucii Korenej, ktorá za stvárnenie Anny Frankovej získala cenu Dosky za Najlepší ženský herecký výkon. „Denník Anny Frankovej veľmi presne odhaľuje radosti i bolesti dospievania a bez pátosu vykresľuje tragédiu vojny a človeka zbaveného základnej ľudskej dôstojnosti. Naša hra je v súčasnosti výsostne aktuálna, pretože upozorňuje na veci, ktoré sa dejú aj v dnešnej dobe – vidíme, ako narastá extrémizmus, nacionalizmus, objavujú sa prvky fašizmu. V momente, keď si človek prestane vážiť iného človeka s odlišným pôvodom, svetonázorom či náboženstvom, hrozí, že zlo, ktoré v 2. svetovej vojne postihlo milióny ľudí, sa v inej podobne môže vrátiť aj dnes,“ hovorí dramaturgička predstavenia Veronika Gabčíková.

Foto: Henrich Mišovič

Anna hľadá odpovede na svoje otázky, je plná energie a emócií. Keď na svoje narodeniny dostáva denník, začína si doň zapisovať svoje zážitky a pocity. Anna si zapisovala udalosti od 12. júna 1942 do 1. augusta 1944. V marci 1944 si v rádiu vypočula výzvu, aby občania poskytli svoje zápisky do zbierky na historické účely, a tak ich začala prepisovať do knižnej podoby. Zápisky sa končia textom,

Ktorý Anna zaznamenala iba pár dní pred tým, ako ju aj jej rodinu našli vojaci a odvliekli do koncentračného tábora.

„Hra je určená divákom už od 10 rokov. Dnes sú deti v tomto veku veľmi vyspelé a vnímavé. Verím, že sa svojím spôsobom budú vedieť vžiť do pocitov rovesníčky, ktorá pod vplyvom hrôz tej doby musela predčasne dospieť a pochopia jej tragédiu,“ vysvetľuje Veronika Gabčíková. Príďte si pozrieť svetoznámy príbeh Anny Frankovej, ktorá sa divákom zverí so svojimi radosťami, túžbami, ale aj strachmi. Príbeh o dospievaní, holokauste, láske a priateľstve. Príbeh, ktorý vás zasiahne.

Predstavenie bolo trikrát nominované na cenu Dosky 2017 v kategórii najlepšia réžia, najlepší ženský herecký výkon a za najlepšia inscenácia.

Informačný servis