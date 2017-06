Depeche Mode vystúpia vo Viedni, Budapešti, Prahe či Krakove

BRATISLAVA 20. júna (Webnoviny.sk) – Anglická elektronická skupina Depeche Mode zverejnila nové dátumy v rámci Global Spirit Tour. Formácia sa na budúci rok predstaví napríklad aj 31. januára v pražskej O2 Arene, 2. februára v Papp László Sportaréne v Budapešti, 4. februára vo viedenskej Stadthalle, 7. februára v krakovskej Tauron Arene, 9. februára v lodžskej Atlas Arene alebo 11. februára v Ergo Arene v poľskom meste Gdansk. Skupina plánuje doplniť aj ďalšie dátumy. Nedávno sa muzikanti predstavili aj v Bratislave.

Depeche Mode vznikli v roku 1980 v Basildone a v súčasnosti fungujú v zložení Dave Gahan (spev), Martin Gore (klávesy, gitara) a Andy Fletcher (klávesy, basgitara). Na konte majú zatiaľ štrnásť štúdiových albumov – Speak & Spell (1981), A Broken Frame (1982), Construction Time Again (1983), Some Great Reward (1984), Black Celebration (1986), Music For The Masses (1987), Violator (1990), Songs Of Faith And Devotion (1993), Ultra (1997), Exciter (2001), Playing The Angel (2005), Sounds Of The Universe (2009), Delta Machine (2013) a Spirit (2017). Podľa televízie VH1 patria medzi 100 najlepších interpretov hudobnej histórie a magazín Q ich označil za najpopulárnejšiu elektronickú skupinu všetkých čias.

Informácie pochádzajú z webstránky www.depechemode.com a archívu agentúry SITA.