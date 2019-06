Desať slovenských lodí si vybojovalo semifinále na Svetovom pohári vo vodnom slalome v Čunove

ČUNOVO 21. júna (WebNoviny.sk) – Spolu desať slovenských lodí postúpilo do semifinále na pretekoch 2. kola Svetového pohára vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove.

V piatkovej kvalifikácii uspeli všetci kanoisti aj kanoistky, v súťažiach kajakárok a kajakárov idú ďalej po dve lode.

Sklamaná Kaliská

V kategórii C1M dosiahol v prvej jazde najlepší čas Alexander Slafkovský, z prvého kvalifikačného kola postúpil do semifinále aj Matej Beňuš z 18. miesta. Michala Martikána klasifikovali na 23. pozícii a musel absolvovať druhú jazdu, v ktorej skončil siedmy a nebude chýbať v sobotňajšom semifinále.

„Prvé miesto ma trochu prekvapilo, pretože dolnú časť som neprešiel podľa svojich predstáv. Chcel som si spraviť chuť pred sobotou. Teraz som spokojnejší, pretože úvod sezóny som mal trochu rozpačitý,“ poznamenal víťaz prvej kvalifikácie Alexander Slafkovský.

V K1Ž si postup ďalej z prvej jazdy zabezpečili piata Eliška Mintálová aj deviata Jana Dukátová. Elena Kaliská skončila v prvej jazde na 38. mieste, v druhej na nepostupovej 26. priečke a so súťažami v Čunove sa lúči. „Som sklamaná, že som neuspela na domácej vode. Nevyšlo mi to podľa predstáv, je to škoda,“ prezradila Kaliská.

Grigar bez finále

Medzi kanoistkami si nedeľňajšie semifinále zabezpečili všetky tri slovenské reprezentantky už prvou jazdou – najmladšia Emanuela Luknárová bola dvanásta, Soňa Stanovská pätnásta a Monika Škáchová osemnásta. „Teším sa z postupu z prvej jazdy. Išlo sa mi dobre, ale mrzí ma, že v niektorých okamihoch som možno nesprávne zareagovala, išla možno trochu pochabo a stratila cenné sekundy,“ zhodnotila stále iba 17-ročná Luknárová.

Medzi kajakármi stačila jedna jazda na postup Andrejovi Málekovi (5. miesto) aj Martinovi Halčinovi (12.). Jakuba Grigara klasifikovali v prvom kvalifikačnom kole na nepostupovej 38. priečke, v druhom až na 26. pozícii a v Čunove sa už nepredstaví.