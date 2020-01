Desaťtisíce Slovákov požiadali o voľbu zo zahraničia, autori aplikácie veria v zmenu legislatívy

Počet vytvorených žiadostí o voľbu poštou v aplikácii Volby.SrdcomDoma.sk je viac ako 47-tisíc. Aplikácia Volby.SrdcomDoma.sk, ktorú poskytuje občianske združenia Srdcom doma umožnila pohodlné a rýchle vytvorenie žiadosti o voľbu poštou, resp. aj o hlasovací preukaz. Ostáva stále v prevádzke a voličom umožňuje vytvorenie žiadostí o hlasovací preukaz. Agentúru SITA o tom informoval predseda združenia Samuel Zubo.

Informačná kampaň ostala na občanoch

Dodal, že volieb poštou by sa mohlo zúčastniť omnoho viac voličov, ak by im štát venoval dostatočnú pozornosť a realizoval informačnú kampaň. Takto celá ťarcha ostala na občanoch.

Od 4. novembra do 10. januára do polnoci bolo vytvorených 47 065 žiadostí o voľbu zo zahraničia. „Z toho 41 645 (88,5 %) vytvorili voliči s trvalým pobytom v SR a 5 420 (11,5 %) vytvorili voliči bez trvalého pobytu v SR. Predpokladáme, že celkový počet skutočne odovzdaných hlasov zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady SR 2020 bude nakoniec okolo 55 000 a pri zachovaní volebnej účasti z roku 2016, môže predstavovať asi 2 percentá všetkých platných hlasov,“ uviedol Zubo.

Podľa združenia, je vidieť, že aj občania, ktorí často cestujú, či pôsobia v zahraničí, pozorne sledujú vývoj na Slovensku a majú ochotu zapájať sa do správy vecí verejných. „Štát by nemal ignorovať ich ochotu zapájať sa. Veľmi nás mrzí, že premiér SR ani predseda NR SR nepovažovali za dôležité vyzvať voličov v celom svete na účasť na voľbách zo zahraničia. Veríme, že zvýšená volebná účasť zo zahraničia v týchto voľbách povedie v novozvolenom parlamente k zmene volebnej legislatívy a k rozšíreniu voľby zo zahraničia na všetky voľby,“ podotkol Zubo.

Sledovali hlasovania o volebnej legislatíve

V tomto smere združenie Srdcom doma komunikuje s demokratickými politickými silami kandidujúcimi vo voľbách do NR SR. Oslovili demokratické politické strany s anketou, v ktorej sa pýtali, či politické subjekty podporujú rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia na všetky typy volieb a či podporujú zavedenie voľby poštou aj pre voličov, ktorí sa nachádzajú v čase volieb na Slovensku.

„Sledovali sme aj hlasovania o volebnej legislatíve v minulom roku. Na základe uvedeného konštatujeme, že politické subjekty SaS, PS/SPOLU, KDH, Za ľudí a OĽaNO podporujú rozšírenie voľby zo zahraničia na všetky voľby organizované na Slovensku. Ostatné parlamentné strany (Smer-SD, SNS, MOST-HÍD, Sme rodina, ĽSNS) svojim hlasovaním v parlamente jasne ukázali, že sú proti takejto zmene legislatívy. Tieto politické subjekty na našu anketu a výzvu o podporu našich návrhov ani nereagovali,“ prízvukuje Zubo.

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00. Voliť môžu slovenskí občania, ktorí v deň volieb dovŕšia 18 rokov. Hlasovať v parlamentných voľbách sa dá aj mimo miesta trvalého bydliska, a to na hlasovací preukaz.