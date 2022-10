Desaťtisíce SZČO dostanú v októbri oznámenia o vzniku, zániku či trvaní sociálneho poistenia

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do konca septembra, dostanú v októbri oznámenia o ich odvodovej povinnosti.

Tieto informácie im Sociálna poisťovňa zašle automaticky, nemusia o nič žiadať. Dozvedia sa z nich, či im od 1. októbra vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie.

Vymeriavaci základ a výška poistného

Zároveň v nich nájdu informáciu o vymeriavacom základe a výške poistného, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do Sociálnej poisťovne. Spolu ide o 62,2 tisíca SZČO. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.

Najvyšší počet oznámení bude zo Sociálnej poisťovne smerovať tým SZČO, ktorým sa na základe odložených daňových priznaní za uplynulý rok zmenil vymeriavací základ pre platbu poistného. Týka sa to 45,2 tisíca SZČO.

Poštou alebo do e-schránky

O vzniku povinného sociálneho poistenia sa dozvie 13,1 tisíca SZČO. Naopak, povinné poistenie k 30. septembru tohto roka zanikne pre 3,9 tisíca SZČO.

Sociálna poisťovňa všetky dôležité informácie zašle SZČO poštou alebo do ich e-schránky do 20. októbra tohto roka. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia za október so splatnosťou do 8. novembra tohto roka.