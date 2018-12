Desiata trofej za tri roky. Real Madrid nemožno nikdy odpísať, tvrdí Ramos po úspechu na MS klubov

ABÚ ZABÍ 23. decembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti španielskeho klubu Real Madrid sa opäť zapísali do histórie. „Biely balet“ nielenže vyhral tretíkrát po sebe majstrovstvá sveta klubov, túto trofej získal rekordne štvrtýkrát. V sobotňajšom finále XV. edície zdolali v Spojených arabských emirátoch domáci tím Al-Ain 4:1.

„Tretí rok po sebe sme vyhrali svetový klubový šampionát, čo je skvelé. Chceli sme zakončiť tento rok ziskom trofeje a podarilo sa. Náš triumf je zaslúžený,“ povedal podľa klubového webu 32-ročný kapitán Realu Sergio Ramos.

Real Madrid nemožno nikdy odpísať

Napriek občasnému kostrbatému počínaniu v doterajšom priebehu sezóny 2018/2019, zažíva Real jedno z najvydarenejších období v dejinách. Na Blízkom východe potvrdil status najlepšieho svetového klubu súčasnosti ziskom jubilejnej desiatej trofeje v priebehu necelých troch rokov.

„Real Madrid nemožno nikdy odpísať. Stále sme v hre v každej jednej súťaži, a na to by sa nemalo zabúdať. Pokúsime sa v tejto sezóne dosiahnuť ďalšie ciele,“ doplnil Ramos, ktorý zaokrúhlil počet trofejí v drese Realu na rovných dvadsať. V Madride hrá od roku 2005.

Na rozdiel od ostatných dvoch ročníkov MS klubov, to tentoraz zvládol Real už bez trénera Zinedina Zidana a kanoniera Cristiana Ronalda. Tí z Madridu odišli po minulosezónnom zavŕšení „zlatého hetriku“ v prestížnej Lige majstrov.

Bol to rok snov

Kouč „bieleho baletu“ Santiago Solari však na ich prínos nezabudol a po stretnutí vzdal hold aj spomenutému Zidanovi. „Hráči si tento úspech zaslúžia. Sme šťastní, že sme vyhrali. Na tomto podujatí sme sa mohli zúčastniť vďaka víťazstvu v Lige majstrov, tretiemu po sebe, čo bola zásluha Zinedina Zidana,“ poznamenal Solari.

Madridčanov nasmeroval za finálovým triumfom Chorvát Luka Modrič, v 14. min po priťuknutí Karima Benzemu pripravil parketu na hranici šestnástky a ľavačkou nechytateľne zavesil.

V neskoršom priebehu sa k nemu strelecky pridali Marcos Llorente a Sergio Ramos a aj keď domáci Al-Ain krátko pred koncom znížil zásluhou Japonca Cukasu Šiotaniho, na konečných 4:1 upravil vlastencom Yahia Nader, keď si do vlastnej siete zrazil pokus mladučkého Brazílčana Viníciusa Júniora.

„Bol to pre mňa neuveriteľný rok. Zvíťazili sme v Lige majstrov, na svetovom šampionáte som sa s národným mužstvom dostal až do finále a teraz som vyhral s Realom ďalšiu trofej. Bol to rok snov,“ citovala agentúra AP slová Luku Modriča. Od roku 2015 vo finále MS klubov vždy skóroval aj aktuálny držiteľ Zlatej lopty – postupne Argentínčan Lionel Messi, dvakrát Portugalčan Cristiano Ronaldo a teraz aj spomenutý Modrič.