Desiatky hráčov v NHL čaká arbitráž, je medzi nimi aj Marko Daňo

NEW YORK 9. júla (WebNoviny.sk) – Takmer štyri desiatky hráčov čaká v zámorskej hokejovej NHL na arbitráž. Aktuálne 38 hokejistov má status obmedzeného voľného hráča, znamená to, že rokovať o spolupráci môže len s doterajším zamestnávateľom. Medzi 20. júlom a 4. augustom prebehnú arbitrážne konania a na ich základe komisia stanoví kontrakt medzi klubom a hráčom.

Na tohtoročnú arbitráž sa prihlásilo dovedna 44 hokejistov, no už šiesti sa dohodli na ďalšej spolupráci s doterajšími organizáciami.

Zostávajúcich 38 mien neprijalo kvalifikačné ponuky klubov, figuruje medzi nimi aj slovenský útočník Marko Daňo z tímu Winnipeg Jets. Ten nesúhlasil so základným navýšením ročnej hodnoty kontraktu na 850-tisíc dolárov. Termíny jednotlivých arbitrážnych konaní zverejnia neskôr.

Medzi hráčmi, ktorí zatiaľ nemajú zmluvu a možno predstúpia pred arbitrážny súd, figurujú aj švédsky útočník William Karlsson z Vegas Golden Knights, brankár Connor Hellebuyck z Winnipegu, obranca Matt Dumba či útočník Jason Zucker z Minnesoty.

V menoslove sú aj Elias Lindholm (Calgary), Brock Nelson (New York Islanders) či Jacob Trouba (Winnipeg Jets). Pred rokom požiadalo o arbitráž až tridsať hráčov, no pred sudcu sa postavil len jediný – obranca Nate Schmidt. Zostávajúci hokejisti podpísali zmluvy ešte pred arbitrážou.

Hráči, ktorí požiadali o arbitráž

zdroj: NHL.com

Anaheim Ducks: Brandon Montour

Calgary Flames: Garnet Hathaway, Mark Jankowski, Brett Kulak, Elias Lindholm, David Rittich

Colorado Avalanche: Patrik Nemeth

Dallas Stars: Mattias Janmark, Devin Shore, Gemel Smith

Florida Panthers: MacKenzie Weegar

Minnesota Wild: Matt Dumba, Jason Zucker

Montreal Canadiens: Joel Armia, Phillip Danault

Nashville Predators: Miikka Salomäki

New Jersey Devils: Blake Coleman, Stefan Noesen

New York Islanders: Brock Nelson

New York Rangers: Kevin Hayes, Brady Skjei, Ryan Spooner, Jimmy Vesey

Ottawa Senators: Cody Ceci, Mark Stone

Philadelphia Flyers: Taylor Leier

Pittsburgh Penguins: Jamie Oleksiak

San Jose Sharks: Chris Tierney

St. Louis Blues: Joel Edmundson

Vancouver Canucks: Troy Stecher

Vegas Golden Knights: William Karlsson, Tomáš Nosek

Washington Capitals: Liam O’Brien

Winnipeg Jets: Marko Daňo, Connor Hellebuyck, Adam Lowry, Brandon Tanev, Jacob Trouba