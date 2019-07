Desiatky migrantov prenikli do španielskej enklávy Melilla na severe Maroka

Približne päťdesiatim migrantom sa podarilo preliezť bezpečnostné oplotenie medzi Marokom a španielskou enklávou Melilla na severe tejto krajiny.

Ďalším približne 150 migrantom španielske a marocké bezpečnostné sily vo vstupe do Melilly zabránili.

Jeden z migrantov si pri úspešnom pokuse dostať sa do tejto španielskej enklávy zlomil nohu, na strane španielskych bezpečnostných síl utrpeli zranenia šiesti ľudia.

Migrantov premiestnili do zadržiavacieho centra v Melille, kde môžu požiadať o udelenie azylu.

Od začiatku tohto roka do 15. júla sa do Melilly dostalo z Maroka podľa štatistík španielskeho ministerstva vnútra 2 397 migrantov. To je o 2 554 ľudí menej ako za rovnaké obdobie minulého roka.