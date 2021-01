Deti a mládež sú v čase pandémie viac vystavené nástrahám online prostredia, upozorňuje polícia

Polícia SR upozorňuje, že v čase pandémie sú deti a mládež viac vystavené nástrahám online prostredia. Ako policajti informovali vo svojom profile Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti, v tomto období, keď deti trávia viac času na internete, je zvýšená šanca, že nájdu nevhodný obsah.

Policajti rodičom radia, že sa v prípade potreby môžu obrátiť nielen na nich, ale aj na informačné kancelárie pre obete trestných činov, ktoré rezort vnútra zriadil v každom krajskom meste.

Vhodné je stanoviť si pravidlá

Rodičia by mali pre ochranu svojich deti stanoviť niektoré „domáce pravidlá”, mali by teda hovoriť o tom, kde a kedy je používanie počítačov či telefónov vhodné. Polícia tiež odporúča, aby sa pravidelne a otvorene zhovárali so svojim potomkom o tom, čo robí na internete.

Tiež môžu využívať rodičovskú kontrolu, ktorá je na elektronických zariadeniach dostupná. Rovnako je vhodné utvrdzovať dieťa v tom, aby sa opýtalo, ak vidí niečo, čomu nerozumie.

Rodičia by mali zachovať pokoj

Ak dieťa na internete našlo pornografiu, rodičia by mali zachovať pokoj. Po podobnom priznaní by nemali dieťa karhať či trestať napríklad zamedzením prístupu k elektronickému zariadeniu, keďže im prejavilo dôveru a samo o obsahu povedalo. Môžu sa ho však opýtať, kde a ako to našlo či kto mu to poslal.

Je dôležité, aby rodičia vnímali a hovorili s dieťaťom o tom ako sa cíti a či je v pohode. Vhodné je, aby dieťa uistili, že sa ich môže opýtať na všetko, čo ho zaujíma. Polícia upozorňuje, že ak dieťaťu niekto takýto obsah poslal, mali by to nahlásiť na polícii.