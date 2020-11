Deti do siedmich rokov sa po príchode zo zahraničia nemusia testovať na koronavírus

Deti do siedmich rokov nebudú musieť byť po príchode zo zahraničia povinne testované na koronavírus. Ako ďalej na sociálnej sieti informuje Ministerstvo vnútra SR (MV SR), vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá nadobúda účinnosť vo štvrtok 26. novembra.

Zmena aj v povinnej karanténe

Doposiaľ nebol test povinný pre deti do troch rokov. „Testovanie však môže nariadiť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár,” upozorňuje rezort vnútra.

Pokiaľ ide o povinnú karanténu, tá sa pre deti do siedmich rokov pri bezpríznakovom priebehu končí povinnosťou domácej izolácie osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti. „Dosiaľ to bolo do troch rokov veku,” uviedlo MV SR.

Výnimka z povinnej izolácie za predpokladu predloženia negatívneho PCR testu sa okrem krajín Európskej únie (EÚ) bude podľa vyhlášky po novom vo všeobecnosti vzťahovať aj na ostatné krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), teda Spojené kráľovstvo, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a Švajčiarsko.

„Aktuálne však Nórsko a Island budú na zozname menej rizikových krajín,” uvádza rezort vnútra s tým, že medzi takéto krajiny sa zaraďujú aj Austrália, Čína, Fínsko, Írsko, Japonsko, Kórejská republika, Nový Zéland, Singapur a Taiwan. Po príchode z týchto krajín nie je karanténa povinná.

Výnimky tiež pre cudzincov

Výnimku z izolácie a testovania dostanú podľa vyhlášky aj občania EÚ, EHP a Švajčiarska, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a v ostatných troch mesiacoch prekonali COVID-19. Musia však mať potvrdenie od lekára.

„Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby, už nebudú musieť žiadať o výnimku ministerstvo zdravotníctva, ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín. Musia však predložiť lekárske pozvanie alebo následne potvrdenie o ošetrení. Ak ich pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke ministerstva zdravotníctva: https://cestujem.standardnepostupy.sk,” upozorňuje MV SR.

Výnimky sa podľa MV SR naďalej budú vzťahovať na zamestnancov prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry s tým, že pre energetiku a priemysel súhlas vydáva ministerstvo hospodárstva a pre elektronické komunikácie ministerstvo dopravy.

„Výnimku budú mať aj hráči športových tímov a realizačných tímov, ktorí cestujú na športové súťaže (TIPOS extraliga, Ice Hockey League alebo MOL Liga), musia však mať o tom potvrdenie,” uzatvára rezort vnútra.