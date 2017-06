Deti, ktoré jedia vajíčka, sú vyššie

BRATISLAVA 11. júna (WebNoviny.sk) – Konzumácia jedného vajíčka denne pomáha podvyživeným deťom nadobudnúť zdravú výšku. Vyplýva to zo šesťmesačného výskumu v Ekvádore, ktorého výsledky zverejnili v najnovšom čísle odborného časopisu Pediatrics. Podľa vedcov pritom nezáleží na tom, či deti jedia vajíčka na mäkko, na tvrdo, vo forme volského oka, praženice alebo omelety.

Výskumníci rozdelili 160 detí žijúcich v odľahlých horských oblastiach Ekvádoru do dvoch pokusných skupín. Polovicu z nich kŕmili ich rodičia denne jedným vajíčkom, druhá polovica vajíčka buď nekonzumovala vôbec, alebo aspoň nie tak často. Výsledky vedcov ohromili – medzi deťmi, ktoré jedli každý deň vajcia, bol po šiestich mesiacoch až o 47% nižší výskyt zakrpatenosti ako v skupine detí, ktoré vajcia nejedli.

Podľa pediatrov sú z hľadiska zdravého rastu dieťaťa kľúčové prvé dva roky života. Prípadné zakrpatenie v tomto štádiu vývoja je neskôr už vo väčšine prípadov nezvratné. Najčastejšou príčinou porúch rastu je podľa lekárov práve nedostatočne výživná strava, až potom nasledujú infekcie a choroby.

“Prekvapilo nás nakoľko efektívne bolo toto opatrenie,” cituje Pediatrics šéfku výskumného tímu Loru Iannotti. Dôležité je podľa nej aj to, že podporovanie zdravého rastu konzumáciou vajec je vhodná a dostupná metóda aj pre nízkopríjmové vrstvy obyvateľstva, v ktorých sa detská podvýživa vyskytuje najčastejšie.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je 155 miliónov detí vo veku do piatich rokov zakrpatených, teda má na svoj vek príliš nízky vzrast. Odborníci v súvislosti s najnovším výskumom upozorňujú aj na to, že vajíčka by v každom prípade mali byť dobre uvarené, aby sa predišlo možnému prenosu infekcií. Podľa Mary Fewtrell z Royal College of Paediatrics and Child Health sú “vajcia dobrým výživovým doplnkom, ale až po dovŕšení štvrtého mesiaca života”.