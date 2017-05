Deti majú na vkladnej knižke v priemere 1 500 eur. Staršie minú kartou mesačne aj 180 eur

Bratislava, 31.5.2017 ( WBN/PR ) Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí môžu dostať od svojich blízkych aj peňažné dary, čo môžu ich blízki využiť na vysvetlenie základov hospodárenia s peniazmi. Deti síce nie sú pre banky bežným klientom, tie však myslia aj na ne. Slovenská sporiteľňa má pre tie najmenšie najmä detské vkladné knižky, pre starších aj Space účty.

Vkladné knižky zakladajú deťom rodičia najčastejšie hneď po narodení či do jedného roka (50 %),

do 6. narodenín tak urobí ďalších 26 % rodičov. V priemere má dieťa nasporených 1 500 eur, za posledné tri roky narástla táto suma o polovicu. Pravidelne však odkladajú rodičia len na každú piatu či šiestu vkladnú knižku. Sú však schopní odložiť v priemere do 200 eur mesačne.

Ako však svoje peniaze staršie deti míňajú? To sme zistili, keď sme sa pozreli na Space účty Študent, ktoré môžu v Slovenskej sporiteľni využívať deti od 15 rokov. A výsledky sú zaujímavé.

Ako bankujú študenti

• Z bankomatu vyberajú v priemere dvakrát mesačne po 60 eur.

• U obchodníkov zaplatia kartou 6 krát za mesiac, v priemere 10 eur za jednu platbu.

• Najčastejšie, 3 krát za mesiac, platia kartou v potravinách či supermarketoch. 5,50 eur za jeden nákup.

• Najväčšie sumy utrácajú za oblečenie, takmer 20 eur pri jednom nákupe.

• Vo fastfoode zaplatia kartou jedenkrát za mesiac, v priemere 4,20 eur.

• Raz mesačne si kúpia drogériu či kozmetiku za necelých 9 eur.