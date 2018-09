Deti sa pri Dunajskej Strede nemôžu učiť v slovenskom jazyku, Pellegrini to nebude tolerovať

BRATISLAVA 3. septembra (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini nebude tolerovať, aby sa deti nemohli vzdelávať v rodnom slovenskom jazyku. Povedal to po stretnutí s rodičmi z Iniciatívy BKZ, ktorí bojujú o slovenskú základnú školu v obci Rohovce (okres Dunajská Streda) a so zástupcami samosprávy s tým, že chcel osobne zistiť, kde sa stala chyba a kde je problém.

Samospráva totiž odmietla otvoriť školu s vyučovacím jazykom slovenským. „Ukázalo sa, že samosprávy preferujú udržiavanie málotriedok, aby nezavrel starosta triedu počas svojho funkčného obdobia, aby sa nestalo, že v ďalších voľbách ho už nezvolia. Pritom je jedno, či je kvalita vzdelávania dobrá alebo zlá,“ dodal Pellegrini.

Situáciu riešia rodičia sami

Deti z obcí Rohovce, Trnávka, Báč, Blatná na Ostrove, Kyselica či Horný Bar nemajú možnosť ani v jednej z týchto obcí navštevovať ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. Vzniknutú situáciu v okrese Dunajská Streda musia rodičia riešiť sami. Starostovia obcí dlhodobo problém neriešia napriek tomu, že o probléme vedia od roku 2014, keď sa začali o túto problematiku zaujímať rodičia.

Starostovia argumentujú nízkym počtom detí, ktoré chcú navštevovať slovenskú ZŠ. Rodičia si sami urobili rýchly prieskum a zistili, že o prvý ročník slovenskej ZŠ by malo záujem viac detí ako o maďarskú. Rodičia navrhli riešenie, a to zriadiť nový školský obvod pre dotknuté obce, čím sa naplní počet žiakov. Takýto školský obvod majú obce zriadený pre maďarské ZŠ, čomu majú prispôsobenú aj autobusovú dopravu. Na zastupiteľstve v Rohovciach 29. mája obecní poslanci po búrlivej debate odhlasovali, že slovenskú ZŠ nechcú.

Riešenie v zmene legislatívy

Problém odložili novému obecnému zastupiteľstvu, ktoré sa sformuje po novembrových komunálnych voľbách, čo rodičia z Iniciatívy BKZ považujú za alibizmus a prejav nevôle prevažne maďarského obecného zastupiteľstva. Navyše podať žiadosť o zriadenie školy, aby mohla začať fungovať už v školskom roku 2019/2020, je nutné čím skôr.

Premiér vidí riešenie v zmene legislatívy. „Na zmiešaných národnostných územiach sa budú musieť obce do určitého dátumu dohodnúť, v ktorej obci bude zabezpečené vyučovanie v jazyku menšiny a v ktorej zas v štátnom jazyku, teda slovenskom. Ak sa samosprávy nedohodnú, iniciatívu preberie štát a ten určí, ako to bude v danom území fungovať. Obce budú musieť rozhodnutie rešpektovať,“ vysvetlil Pellegrini. Podľa jeho slov by si takéto riešenie vedeli predstaviť aj samosprávy. Nová legislatíva by sa mohla dotknúť budúceho školského roka 2019/2020.