Video: Detroit podľahol Vancouveru, Tatar nebodoval

DETROIT 23. októbra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Detroitu Red Wings podľahli hráčom Vancouveru Canucks na vlastnom ľade 1:4 v jedinom nedeľňajšom stretnutí severoamerickej NHL. „Červené krídla“ neuspeli už v štvrtom zápase po sebe. „Kosatky“ ich prestrieľali 37:21.

„V prvej tretine sme na ľade nenechali dostatočnú emóciu. Po prestávke to bolo ešte horšie,“ soptil kouč Red Wings Jeff Blashill. „Bol to brutálne zlý výkon, ktorý sa ani nepriblížil k tomu, ako na tejto úrovni treba hrať. Mali by sme sa všetci hanbiť. Mal by som sa hanbiť ja aj všetci hráči,“ vyhlásil detroitský rodák na webe NHL.

Tatar nebodoval

Prvá tretina sa skončila nerozhodne 1:1, Canucks rozhodli o triumfe v druhej časti hry, keď strelili tri góly. Slovák Tomáš Tatar odohral takmer 17 minút, 2 minúty sedel na trestnej lavici, vyslal na súperovho brankára 3 strely, no nebodoval. Prvými dvoma presnými zásahmi v sezóne sa prezentoval švajčiarsky útočník Sven Bärtschi, ktorý otvoril stav zápasu a neskôr zvýšil na priebežných 3:1.

„V ostatných stretnutiach som mal veľa šancí, takže som bol veľmi rád, že mi to tam konečne spadlo. Po druhom góle boli moje pocity ešte krajšie,“ povedal podľa nhl.com 25-ročný krídelník. „Utvoril si množstvo príležitostí; vedeli sme, že čoskoro skóruje. Teraz sa mu to podarilo dvakrát,“ súhlasil tréner Vancoveru Travis Green.

Stecher utrpel zranenie

V drese „kosatiek“ sa strelecky presadili aj Derek Dorsett a Jake Virtanen. Jediný gól Detroitu strelil Anthony Mantha. Brankár Vancouveru Jacob Markström zastavil 20 z 21 striel domácich (95,20 % úspešnosť zákrokov), jeho náprotivok Jimmy Howard mal podstatne viac práce – zneškodnil 33 z 37 streleckých pokusov súperových hráčov (89,20 %).

Stretnutie nedohral obranca Canucks Troy Stecher, v druhej tretine utrpel zranenie kolena. Jeho stav bude opäť zhodnotený v pondelok.

SUMÁR – NHL

nedeľa

Detroit Red WIngs – Vancouver Canucks 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Góly: 19. Mantha (Nyquist, Green) – 15. Bärtschi (Horvat, Boeser), 29. Dorsett (Bo Horvat, D. Pouliot), 34. Bärtschi, 40. Virtanen (D. Sedin)

Tomáš Tatar (Detroit) 16:51 min, -1, 2 trestné minúty, 3 strely