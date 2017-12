Detský francúzsky časopis sťahujú zo stánkov, príčinou je zvláštna poznámka o Izraeli

PARÍŽ 26. decembra (WebNoviny.sk) – Vo Francúzsku aj v Belgicku sťahujú z novinových stánkov januárové číslo detského časopisu po tom, čo jeden z krátkych textov určených najmenším deťom vyvolal prekvapenie a debaty na sociálnych sieťach.

V krátkom texte, ktorý obsahoval len dve vety, sa píše, že Izrael „nie je naozajstná krajina“. Bertrand Fichou, šéfredaktor magazínu Yuopi, ktorý je určený pre deti od 5 do 8 rokov nerozumie, ako sa zmienka do časopisu dostala. Za zverejnenie tejto informácie sa v utorok ospravedlnil a povedal, že mu to „bude ľúto po celý život“.