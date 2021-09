Detský zvierací ombudsman vzdeláva deti z marginalizovaných komunít na východnom Slovensku

Zo skúseností vieme, že kruté a bezohľadné činy páchajú čoraz mladší. Spoločnou charakterovou črtou takýchto činov je absencia empatie, nedostatočný hodnotový základ a rozlišovacia schopnosť. Deti nevedia, že páchajú zlo, myslia si, že ide o zábavu a hru. Tieto základné hodnoty im chýbajú, pretože často chýbajú aj v ich bezprostrednom okolí a nemajú takmer žiadne šance spoznať ich. Ide o začarovaný kruh, o generačný prenos, ktorý tieto hodnoty neobsahuje alebo sú nedostatočné. Jednou z možností ako stav postupne zvrátiť a naučiť deti vnímať zvieratá ako cítiace bytosti, je pravidelné, trpezlivé a precízne vzdelávanie.

Projekt Detský zvierací ombudsman vzdeláva deti všetkých skupín, bez rozdielu. Počas leta sa jeho lektori presunuli z Bratislavského kraja na východ Slovenska a postupne vzdelávajú deti zo znevýhodneného prostredia, najmä z prostredia marginalizovaných rómskych komunít. V rámci prvej etapy tak ombudsmanskí lektori prišli medzi deti napr. v Chminianskych Jakubovanoch, Pečovskej Novej Vsi, Svinii, Červenici a Sabinove. Viaceré z týchto lokalít sú známe premnoženými zvieratami, kde je ich týranie a zanedbávanie žiaľ pomerne častým javom, ktorý vyvoláva emócie na sociálnych sieťach a žiaľ, aj volanie po násilí.

Týranie zvierat, nedostatočná starostlivosť o ne, zvýšená agresivita a nedostatok empatie sú problémy, ktoré sú na Slovensku pomerne rozšírené. Vzdelávaním detí v oblasti ochrany prírody a zvierat je možné takémuto konaniu v budúcnosti predísť. Dlhodobým cieľom Detského zvieracieho ombudsmana je zmierňovanie agresivity ako takej a prispieť tak ku kultivácii a upokojeniu spoločnosti. Zvieratá potrebujú našu ochranu, pretože väčšinou sa nevedia brániť samé. Človek by si mal ostatné živé tvory vážiť a nie naopak. V mnohých prípadoch totiž zvieratá oplývajú výnimočnými schopnosťami, ktorými človeka jednoznačne predčia. Nehovoriac o zvieratách, ktoré pre ľudí pracujú a robia záslužnú prácu, napríklad vodiace psy. Každé zviera však má ako živá bytosť svoju hodnotu, či je to myš alebo slon. Cieľom Detského zvieracieho ombudsmana je, aby si deti hodnotu zvierat uvedomovali a správali sa k nim empaticky. Cieľom je vybudovať sieť Detských zvieracích ombudsmanov, ktorí budú toto posolstvo, ktoré je dôležité pre celú spoločnosť, posúvať ďalej medzi ostatných ľudí. Projekt Detský zvierací ombudsman sa zameriava na vzdelávanie detí základných škôl. Čím skôr tému ochrany zvierat u detí podchytíme, tým lepšie. Je totiž nevyhnutné malým deťom vštepovať prospešné hodnoty, medzi ktoré, empatia a ochrana zvierat, a osobitne ohrozených druhov rozhodne patria.

Foto: Zvierací ombudsman

Projekt bol zo začiatku primárne realizovaný v Bratislavskom kraji, postupne však prechádza Trnavským, Trenčianskym. Niektoré zo vzdelávané prebehli v rámci detských táborov, teda mimo školy a ďalšie v školách v prírode. Vďaka neformálnemu prostrediu vznikol priestor na viac hravých, náučných prvkov a na uvoľnenejšiu atmosféru medzi deťmi ako v školských laviciach.

Väčšina detí vníma zvieratá kladne. Stačí sa prejsť so psom po ulici, väčšina detí, od najmenších až po tie staršie, sa za ním otočí, chce ho pohladkať. Rovnako je to aj so vzťahom k iným zvieratám. Deti fascinuje život zvierat, mnohé sa o ne zaujímajú v prírodopisných knihách, chcú vedieť viac o ich vlastnostiach či schopnostiach. Negatívny, či dokonca agresívny vzťah k zvieratám preberajú deti skôr od dospelých.

Keď hovoríme o témach ochrany zvierat, úzko to súvisí aj s ochranou ľudí. Nie je totiž žiadnou výnimkou, že človek, ktorý ublíži zvieraťu, je potenciálne nebezpečný aj pre človeka. Osobitne zraniteľné skupiny, ako sú zdravotne znevýhodnení, sociálne slabí či seniori bývajú obeťami detí či mladých so sklonmi k násiliu.

Foto: Zvierací ombudsman

Na druhej strane sú tu však dospelí, väčšinou tiež rodičia, ktorí sa k zvieratám nesprávajú úctivo a správne. Tému ochrany zvierat nevnímajú ako kľúčovú, práve naopak, v mnohých prípadoch idú svojim deťom v tejto oblasti zlým príkladom. Preto vnímame ako dôležité, aby sme sa tejto téme a odovzdávaniu informácií deťom venovali práve my, aj prostredníctvom projektu Detský zvierací ombudsman.

V podstate je to veľmi jednoduché. Deti sú vo svojej podstate dobré, samy od seba z nejakej vnútornej motivácie nie sú presvedčené, že by mali ubližovať zvieratám alebo by sa k nim mali správať zle. Ako v každom inom prípade, je to najmä o príklade zo strany dospelých. Ak vidia, že rodičia chovajú psa na reťazi, že do neho nebodaj kopú, nedávajú mu žrať, takéto správanie môže dieťa zopakovať. Ak však vidia príklad vzornej starostlivosti a úcty voči zvieratám, nemajú dôvod správať sa opačne. Platí tu v podstate rovnaký model, ako keď deti „učíme”, ako sa správať k ľuďom. Ak k nim dospelý bude úctivý, milý a bude im nápomocný, rovnaké správanie s veľkou pravdepodobnosťou preberie aj ich dieťa.

V deťoch z marginalizovaných rómskych komunít sme sa snažili vzbudiť empatiu a toleranciu voči zvieratám. Ukázali sme im ako majú správne ku zvieraťu pristupovať, porozprávali sme sa o potrebách zvierat, o ich citoch, zároveň o nevhodnom správaní k nim a právnych následkoch.

Foto: Zvierací ombudsman

Zástupcovia lokálnych komunitných centier vnímajú situácia so zvieratami ako katastrofálnu a až neriešiteľnú. Z aktuálnej situácie sú zúfalí a sami ju nedokážu vyriešiť. Z uvedeného dôvodu vítajú akúkoľvek pomoc, ktorá by im pomohla situáciu zmeniť. Vzdelávanie detí ale aj dospelých vidia ako jedinú možnosť smerujúcu k zlepšeniu. Z tohto dôvodu prejavili veľký záujem o ďalšie workshopy pre miestnych dospelých a vzdelávacie aktivity pre deti. V rámci vzdelávaní im boli odovzdané prezentácie a informačné materiály, vďaka ktorým môžu vzdelávať aj individuálne. Toto však nie je dostačujúce. V marginalizovanom prostredí sa stretávame s tým, že (nielen) voči zvieratám chýba empatia. Je to zrejme dané generačnou chudobou a ťažkými životnými podmienkami, s tým sa však nemožno uspokojiť. Utrpenie zvierat vidia, ale sú voči nemu ľahostajní. Túto ľahostajnosť prenášajú na svoje deti. Nedá sa však povedať, že by deti základnému problému nerozumeli. Dobrým základom pre ďalšie rozvíjanie vzdelávania je, že deti rozumeli potrebe ochrany zvierat a prírody a vnímaniu zvieraťa ako cítiacej bytosti.

Vzdelávanie Detského zvieracieho ombudsmana je určené deťom. V rámci marginalizovaných skupín bolo predstavené aj rodičom. Väčšina dospelých však možnosť zúčastniť sa vzdelávania odmietla. Našli sa však aj takí, ktorých téma zaujala, zapájali sa, odpovedali na otázky a pozorne počúvali. Pri podnetoch týkajúcich sa týrania zvierat vyjadrili pohoršenie, chápali, že zviera je živý tvor, ktorý si zaslúži našu ochranu a starostlivosť.

Práve táto menšina dospelých je, a môže byť dobrým základom a príkladom pre väčšinu v rámci komunít a práve oni by mohli byť s vhodnou podporou a pomocou, dobrou motiváciou pre ostatných.

Foto: Zvierací ombudsman

Situáciu je však potrebné vnímať komplexne. Je dôležité položiť si otázku: Ako môžeme chcieť, aby sa dospelí z marginalizovaných skupín správne starali o svoje zvieratá, keď sa nezriedka nevedia a nemôžu postarať o základné potreby svojich detí? U mnohých je zanedbaná povinná školská dochádzka, riešenie prostredníctvom kompetentných orgánov sa javí ako nedostatočné. Deti nemajú možnosť vidieť v živote iné vzory, jediným vzorom je tak správanie sa rodičov a ďalších ľudí v rámci komunity. Vážnosť situácie dokazuje aj to, že mnohé z detí vôbec neovládajú slovenský jazyk. Mnohé nie sú dostatočne oblečené, bosé, chýba im hygiena, ktorá sa v prostredí osád veľmi ťažko dodržiava.

Ide o začarovaný kruh, z ktorého sa dá vyjsť iba skutočným záujmom a systematickou podporou zo strany štátu, nie jeho ľahostajnosťou. Prostredníctvom pravidelného a kvalitného vzdelávania detí ale aj dospelých.

Štát si pri tejto skupine ľudí dostatočne neplní svoje povinnosti a funkcie. Neplní si zákonné povinnosti a nevyvádza žiadne právne dôsledky. Či už ide o postihovanie v prípadoch týrania zvierat, zanedbania starostlivosti o zvieratá, znečisťovania životného prostredia, či neplnenia si povinnej školskej dochádzky. Právo by malo na všetkých pôsobiť najmä ako prevencia, výchova, ale, ak je to nevyhnutné aj represívne, napríklad zhabaním zvierat a uložením zákazu chovu, dôslednými kontrolami cez RVPS, ale aj MOPS a podobne. Skúsenosť so vzdelávaním detí vnímame ako nádejnú aj preto, že deti mali o naše prednášky obrovský záujem. Mali veľa elánu a chuti nás vidieť, rozprávať sa s nami, pracovať, počúvať a zapájať sa. Tešili sa našej prítomnosti.

Foto: Zvierací ombudsman

„V rámci vzdelávania v jednej z lokalít, v ktorej žije marginalizovaná komunita, videli naši kolegovia pri príchode ako sa deti na ulici hrajú so psami na psie zápasy. Boli to chlapci vo veku od 3 do 7 rokov. Zhruba 4 ročný chlapec hádzal šteniatka na dospelé psy, ktorým to bolo nepríjemné a na šteniatka automaticky útočili, šteniatka od bolesti skučali a chlapci sa na tom zabávali. Pri otázke čo to robia, vedeli svoje konanie jasne pomenovať. Javilo sa, že si plne uvedomujú o čo ide, pretože automaticky na otázku odpovedali, že robia zápasy psov. Po chvíli k nim prišiel starší chlapec a dohovoril im, poučil ich o nesprávnosti ich konania, vzal šteniatka a odniesol ich do bezpečia. Naši kolegovia boli veľmi milo prekvapení a daný chlapec od nich následne dostal diplom Detského zvieracieho ombudsmana. Chlapca naša prednáška veľmi motivovala bol na seba hrdý. Svoj diplom s hrdosťou ukazoval svojím rodičom. Tým, že sme chlapca ocenili za jeho príkladné správanie, ukázali sme mu, že pomáhať a správne sa starať o zvieratá má svoje opodstatnenie. Ide o deti, ktoré nemôžu za to, kde sa narodili a len ťažko môžu ovplyvniť kvalitu a množstvo starostlivosti, ktorej sa im dostane. Preto je na čase zamyslieť sa aké sú možnosti a povinnosti štátu resp. širšej verejnosti zasiahnuť a situáciu tak pomôcť zlepšiť, resp. úplne zvrátiť.“ Zuzana Stanová, Zvieracia ombudsmanka

Snažíme sa o to, aby aspoň malé deti neprešli na stranu krutosti. Pretože žiadne dieťa sa kruté nerodí, ale v dôsledku toho, čo vidí vo svojom okolí sa ním stáva.

Foto: Zvierací ombudsman

„Presadili sme prísnejšie tresty za týranie, presadili sme, že (psie) zápasy sú trestné, že zabitie psa na jedlo je nelegálne – nie sme však polícia ani súd aby sme mohli vyšetrovať a zákon vymáhať. Štát musí konať.“ Zuzana Stanová, Zvieracia ombudsmanka

Detský zvierací ombudsman je vzdelávací program pre deti, ktorý v nich má prebúdzať empatiu a lásku voči zvieratám, oboznámiť ich so správnou starostlivosťou a so zásadami ochrany zvierat z morálneho aj právneho hľadiska. Pre správne spolužitie ľudí a zvierat je nutné si uvedomiť, že zviera je živý tvor, ktorý má city. Správanie sa k zvieratám odzrkadľuje stav spoločnosti. Veríme, že vzdelávaním detí môžeme prispieť k zmierneniu tyranských skutkov na Slovensku. Vzdelávací program je pripravený odborníkmi z pedagogickej a právnej sféry. Vedú ho lektorky zo Zvieracieho ombudsmana. V rámci programu sa iniciatíve Zvierací ombudsman, ktorá ho organizuje, podarilo vzdelávať viac ako 600 detí. Vzdelávanie je bezplatné.

Dôvodom spustenia programu bola vysoká miera krutosti páchanej na zvieratách. Tie síce väčšinou vykonávajú dospelí, no často sa stáva, že sa v roli tyranov ocitnú deti či mládež, niektorí z nich si skutky dokonca nahrávajú a šíria sa sociálnymi sieťami. Členovia Zvieracieho ombudsmana, ktorí sa s takýmito skutkami denne stretávajú, vnímajú ako mimoriadne dôležitú práve prevenciu v podobe vzdelávania, ktorá môže mieru krutosti na zvieratách znižovať.

Vzdelávanie Detského zvieracieho ombudsmana sa uskutočňuje vďaka partnerstvu a podpore SPP – Slovenského plynárenského priemyslu.

Odborní garanti vzdelávania Detský zvierací ombudsman:

doc. PhDr. Eva Poliaková, CSc. z Univerzity Komenského v Bratislave – Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie

MVDr. Martina Karasová z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Zvierací ombudsman je iniciatíva Aliancie združení na ochranu zvierat a občianskeho združenia FALLOPIA, ktorá sa od roku 2011 zaoberá pomocou zvieratám na úrovni systémových a legislatívnych zmien. Zvierací ombudsman je neštátna a apolitická iniciatíva. Zvierací ombudsman je tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť odvážnemu cieľu: Slovensko vľúdne a empatické (nielen) k zvieratám. Iniciatíva je dôležitá aj pre posilňovanie empatie v spoločnosti voči zvieratám, životnému prostrediu a prírode, najmä u detí a mladej generácie. Zvieraciemu ombudsmanovi sa dvakrát podarilo zmeniť Trestný zákon, či nájsť domov stovkám zvierat cez adopčné podujatie Nájdite sa! so zvieratkom z útulku. Jednou z najdôležitejších aktivít Zvieracieho ombudsmana bola novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Členovia Zvieracieho ombudsmana už v roku 2011 presadili sprísnenie prvých trestov za týranie zvierat. V roku 2018 patril Zvierací ombudsman medzi tvorcov novely zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej už zviera nie je vecou. Roky však Zvierací ombudsman s partnermi pracuje na ďalších legislatívnych návrhoch, ktoré by dokázali znížiť krutosť na zvieratách na Slovensku a zvýšiť vymožiteľnosť práva v tejto oblasti.

Informačný servis