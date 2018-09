Deväť kopcov a 4670 nastúpaných metrov. Sagan a spol. pôjdu najťažší „majstrák“ v histórii

INNSBRUCK 28. septembra (WebNoviny.sk) – Od španielskej Ponferrady 2014 sa na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike poriadne nedostali k slovu vrchári.

Tri tituly slovenského fenoména Petra Sagana sa zrodili v klasikárskych či šprintérskych dojazdoch v Richmonde, Dauhe a Bergene. Innsbruck však „horolezcom na bicykloch“ všetko vynahradí v plnom rozsahu. Nedeľňajšie preteky mužskej kategórie elite merajú 258,5 km a cyklisti počas nich nastúpajú 4670 m.

„Budú to také náročné preteky. Nebudem sa čudovať, ak ich dokončí len 45 či 50 cyklistov z pôvodného počtu 200. Na okruhu budú prakticky všade kopce, bude to asi najťažší ´majstrák´ v histórii,“ uviedol pre agentúru SITA Marek Čanecký.

Sagan sa pokúsi takmer nemožné

Okrem Čaneského budú Slovensko reprezentovať Martin Haring, Patrik Tybor, Martin Mahďar (všetci Dukla Banská Bystrica) a trio z Bora-Hansgrohe Juraj Sagan, Peter Sagan a Erik Baška.

Slováci budú mať v pelotóne jasnú úlohu – čo najviac pomôcť Petrovi Saganovi, ktorý sa ako „nevrchár“ pokúsi o takmer nemožné – miešať kartami na popredných priečkach výsledkovej klasifikácie. „Neviem ešte, aká presne bude taktika s pomocou v ´balíku´ alebo či sa pokúsime ísť aj do úniku. Záleží na tom, čo si povedia chalani z Bora-Hansgrohe,“ dodal Čanecký pár dní pred pretekmi.

Pelotón sa vydá na trať v Kufsteine a po úvodných zahrievacích 57 km na zvlnenej rovine príde na rad séria deviatich stúpaní na ceste do Innsbrucku. To prvé „Gnadewald“ ešte pred príchodom na okruh meria 2,6 km a má priemer „výživných“ 10,5%. „Už tam sa môže zrodiť zaujímavý únik, hoci to bude ešte poriadne ďaleko pred koncom,“ pripomína portál britského Eurosportu.

Sedemkrát stúpanie do Iglsu

Na prvý zo šiestich okruhov vstúpia cyklisti po 85 km jazdy. Každý z nich meria 23,9 km a dominuje mu 7,9 km dlhé stúpanie do Iglsu s priemerným sklonom 5,7% a dvojnásobným maximom.

„Na pretekoch Grand Tour by malo toto stúpanie zrejme prívlastok íba III. kategórie. ale jeho kumulatívny charakter s pribúdajúcimi kilometrami zrejme spôsobí oddelenie zrna od pliev,“ pripomína Eurosport.

Cyklisti toto stúpanie absolvujú sedemkrát s chuťovkou na záver. Bude ním 2,8 km dlhá stena Höttinger Höll (Peklo Höttingen) s priemerom 11,5% a pasážami s maximom 25%. Z jeho vrcholu to bude do cieľa 8 km, ktoré cyklisti „zletia“ v krkolomnom zjazde. „Toto stúpanie bude zrejme miestom, kde sa zrodí rozhodujúci útok,“ dopĺňa vo svojej prognóze Eurosport.

Štart pred desiatou doobedu

Vlani v nórskom Bergene Peter Sagan dovŕšil víťazný hetrik a stal sa prvým cyklistom v histórii, ktorému sa podarilo vyhrať preteky s hromadným štartom na MS trikrát v neprerušenej sérii.

Okrem Sagana majú tri tituly majstra sveta na konte aj Belgičania Eddy Merckx a Rik van Steenbergen, Španiel Óscar Freire a Talian Alfredo Binda. „Vďaka náročnému profilu úradujúci šampión Sagan nevyzerá ako favorit. Určite sa vopred nevzdá, ale silnejší vrchári ako on si určite zaslúžia vyššiu pozornosť v predštartových prognózach,“ napísal portál Velonews.

Majstrovské preteky v mužskej kategórii elite sa v nedeľu začnú o 9.50 h. Víťaz v cieli sa očakáva po 16.50 h.