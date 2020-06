Deväť paliet papierových utierok a tri palety kancelárskeho papiera do ružomberských škôl

Textilné uteráky by po novom mali byť nahradené jednorazovými papierovými utierkami. Spoločnosť Eco-investment, ktorej majiteľom je Milan Fiľo, venovala ružomberským školám 9 paliet hygienických utierok.

Pomoc pre 1 400 detí

Pomoc v podobe hygienických potrieb nasmerovali do všetkých základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ide pritom o 9 materských a 6 základných škôl.

„Približne 1400 detí bude tento mesiac chodiť do materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Materské školy dostanú 4 kusy hygienických utierok na jedno dieťa a v základných školách sme to vypočítali na viac ako 2 kusy,“ upresnil vedúci odboru školstva na Mestskom úrade v Ružomberku, Jozef Pažítka.

„Balíky hygienických potrieb si dnes prišli prevziať riaditelia škôl na Mestský úrad. Prvú paletu sme vyložili na Základnej škole Zarevúca,“ priblížil viceprimátor Michal Lazár. Adresná pomoc školám sa týmto nekončí. Tri palety kancelárskeho papiera im venuje spoločnosť Mondi SCP.

Foto: Eco-investment

Namiesto bavlnených uterákov jednorazové utierky

„Potrebujeme zabezpečiť, aby kontakt s obyčajnými uterákmi bol minimálny, resp. žiadny. Usmernenie rezortu školstva hovorí o tom, že sa deti nemajú utierať do obyčajných bavlnených uterákov, ale do jednorazových. A s tým nastal problém. Nemalé finančné prostriedky sme totiž minuli už predtým na dezinfekciu priestorov. Požiadali sme preto o pomoc majiteľa holdingu Eco-Investment, Milana Fiľa. Sme radi, že pomoc bola rýchla a od samotnej požiadavky ubehlo len niekoľko dní. Za to sme veľmi vďační. Hygienu budú už dnes požívať žiaci v školách,“ ozrejmil Lazár.

Prvý vyučovací deň po vynútenej prestávke

Utierky majú pokryť potreby predovšetkým pre deti. Ako informoval Pažítka, hygienické pomôcky pre personál zabezpečili jednotlivé školy a zo Štátnych hmotných rezerv dostali jednorazové a bavlnené rúška, niekoľko štítov a 0,4 litra dezinfekčného prostriedku pre školu. „Samotné opätovné naštartovanie vyučovania bolo plynulé, nenarazili sme na problémy. Niektoré deti sa však museli kvôli zvýšenej teplote vrátiť domov,“ zhodnotil prvý školský deň po vynútenej vyučovacej prestávke.

Foto: Eco-investment

Adresná pomoc pre región

Holding Eco-Investment, ktorej majiteľom je Milan Fiľo, je jednou z firiem, ktoré vyčlenili finančné prostriedky na boj s novým koronavírusom.V rámci nášho regiónu rozdali hygienické potreby viacerým domovom sociálnych služieb i Ústrednej vojenskej nemocnici.

Spoločnosť zároveň dlhodobo podporuje región prostredníctvom Občianskeho združenia Ružomberčan. Počas pandémie venovala spoločnosť občianskemu združeniu a nadácii Supra 30 tisíc textilných rúšok.

Holding ECO – INVESTMENT a.s.:

ECO-INVESTMENT a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rade oblastí v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia podporuje rôzne charitatívne a filantropické projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

