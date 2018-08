Devätnásť hráčov Slovana Bratislava postihla črevná chrípka, zrušili prípravný zápas

BRATISLAVA 1. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský účastník nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) HC Slovan Bratislava predčasne ukončil predsezónne sústredenie v Krásne nad Kysucou.

Devätnásť hráčov „belasých“ totiž postihla črevná chrípka a nie sú schopní akejkoľvek záťaže. Vedenie Slovana zároveň zrušilo štvrtkový prípravný duel, proti Olomoucu.

„Najčastejšou príčinou pri takomto rozsiahlom zásahu črevnou chrípkou je viróza, ktorú niektorý z hráčov mohol priniesť do kolektívu z iného prostredia,“ uviedol člen lekárskeho tímu Slovana Iľja Chandoga pre oficiálny web HC Slovan. Letná príprava „belasých“ pokračuje spoločným tréningom v nedeľu 5. augusta, kedy by mala byť väčšina hráčov opäť v poriadku. Najbližší prípravný duel by mal jediný slovenský účastník KHL odohrať 7. augusta proti českým Vítkoviciam.