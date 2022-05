Dežo Hoffmann – fotograf Beatles a slávnych hviezd šoubiznisu by sa dožíval 110 rokov. V kinách sa onedlho objaví film o jeho živote

Poznáte fotografie Deža Hoffmanna? Nuž, ak máte radi Beatles či iných svetovo známych muzikantov alebo hviezdy strieborného plátna druhej polovice 20. storočia, je viac ako pravdepodobné, že áno. Mnohé fotografie slávneho rodáka z Banskej Štiavnice sa totiž stali doslova ikonickými. Jeho výnimočný životný príbeh zaujal aj tvorcov celovečerného dokumentárneho filmu, ktorý koncom júna vstúpi do slovenskej kinodistribúcie.

Dežo Hoffmann, rodák z Banskej Štiavnice, vstúpil do sveta fotografie so skúsenosťami kameramana filmových žurnálov a neskôr vojnového korešpondenta. Byť v správnej chvíli na správnom mieste, predvídať a rýchlo sa zorientovať v spletitých situáciách bolo nesmierne náročné, no zároveň to najcennejšie, čo si Hoffmann preniesol po vojne do svojho jedinečného fotografického rukopisu. Z jeho snímok slávnych hviezd šoubiznisu sa stali ikonické obrazy plné života, spontánnosti a pohybu. Fotografie vyskakujúcich hudobníkov sa stali nielen značkou Beatles, ale predovšetkým značkou ich autora – Deža Hoffmanna. Intenzívnu spoluprácu mal i s mnohými ďalšími umelcami: The Animals a Eric Burdon, Cliff Richard a Shadows, Scott Walker, Rolling Stones. Pre objektívom jeho fotoaparátu stáli aj Eric Clapton, Dusty Springfield,, Jimi Hendrix, The Faces, Walker Brothers, Beach Boys, Pink Floyd, David Bowie, Elton John, Stevie Wonder, Louis Armstrong, Easybeats, Frank Sinatra, Sandie Shaw, Rod Stewart a mnoho ďalších. Hoffmann urobil vo fotografickej estetike pop-music doslova revolúciu.

Foto: Continental Film

Jeho životný príbeh nadchol tvorcov dokumentu natoľko, že sa mu rozhodli venovať kus svojho života. Celovečerný dokumentárny film pod príznačným názvom Dežo Hoffmann – fotograf Beatles sa rodil takmer 12 rokov a nakrúcal sa 7 rokov. „Dokument o Dežovi je filmom, na realizácii ktorého sme museli prekonať pravdepodobne najväčšie množstvo prekážok. Keď sme však poodhalili peripetie života Deža Hoffmanna, zistili sme, že jeho životný príbeh bohato „nasýti“ aj hraný film. Lebo v príbehu Deža Hoffmanna sa odrazilo celé 20. storočie so všetkými civilizačnými vzostupmi a pádmi.“ hovorí producent Patrik Pašš. Film obsahuje obrovské množstvo unikátnych dobových archívov z celého sveta. Od záberov na prvorepublikovú Banskú Štiavnicu a Žilinu, cez Etiópiu, Španielsku občiansku vojnu, francúzske tábory, 2. svetovú vojnu, Londýn 60. a 70. rokov, zábery z koncertov či zákulisia hudobného a filmového sveta.

Okrem spracovávania veľkého množstva archívnych materiálov bolo potrebné nakrútiť výpovede ľudí, ktorí osobne poznali Deža Hoffmanna, pohybovali sa v jeho blízkosti, či už pred alebo za objektívom fotoaparátu. Nakrúcanie teda prebiehalo prevažne v Londýne, kde Dežo Hoffmann žil a pracoval väčšinu života, no tiež v USA, vo Švajčiarsku, Maďarsku, v Prahe i v Bratislave. Vo filme znie preto najmä angličtina.

Foto: Continental Film

Okrem detí Deža Hoffmanna – dcéry Dolores Prevos a syna Davida Hoffmanna vo filme účinkuje celý rad osobností – jeho priateľov, spolupracovníkov, kolegov i spevákov, ktorých fotografoval. Líniu Beatles sugestívne sprítomňuje Tony Bramwell, ktorý je v kontexte Beatles považovaný v Anglicku za významnú autoritu. Režisér Patrik Lančarič, ktorý má v dokumente zároveň úlohu sprievodcu príbehom Deža Hoffmanna, spomína na nakrúcanie rozhovorov s uznávanými respondentmi: „Každý, kto o Dežovi hovoril, mal pri spomienke na neho iskru v oku. A v niektorých prípadoch boli i slzy dojatia. Na tých ľuďoch bolo vidno, ako ich stretnutie s Dežom zasiahlo.“

Vo filme sa objavia mnohé hviezdy šoubiznisu, vrátane slávnych Beatles, a to formou reportáží, záberov z koncertov i zákulisia a tiež prostredníctvom unikátnych fotografií Deža Hoffmanna.

Film vznikol v koprodukcii TRIGON PRODUCTION a oboch verejnoprávnych televízií – RTVS a Českej televízie. Realizáciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond a do kín ho koncom júna uvedie distribučná spoločnosť Continental Film.

