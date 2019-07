„Diabli“ naďalej zbroja na novú sezónu NHL, vydarené leto podčiarkli angažovaním Guseva

V ostatných siedmich sezónach zámorskej hokejovej NHL postúpili hráči New Jersey Devils iba raz do play-off a aj v tom jedinom prípade stroskotali hneď na úvodnej prekážke. Vedenie „diablov“ však vsadilo na trpezlivosť, postupne získalo viacero talentovaných mladíkov a v nasledujúcom ročníku bude pomýšľať na vyššie méty.

Dôkazom toho sú aj letné akvizície klubu, ktorý siahol v drafte z prvého miesta po Američanovi Jackovi Hughesovi, výmenou získal kanadského obrancu P. K. Subbana a najnovšie angažoval aj najproduktívnejšieho hráča minulej sezóny KHL Nikitu Guseva.

Na premiérový zápas v NHL stále čaká

Dvadsaťsedemročný krídelník zatiaľ čaká na svoj premiérový štart v NHL. Vyzeralo to tak, že sa ho dočká v apríli v drese Vegas Golden Knights, ale napokon nedostal priestor a klub s ním pre nedostatok priestoru pod platovým stropom v lete nepodpísal nový kontrakt.

Rodák z Moskvy preto prikývol na ponuku New Jersey, kde si v nasledujúcich dvoch ročníkoch privyrobí dovedna 9 miliónov amerických dolárov.

„Nikita je krídelník, ktorý prinesie do nášho tímu novú ofenzívnu dimenziu. Má skvelé inštinkty, prehľad a zároveň je mimoriadne šikovný,“ uviedol prostredníctvom klubového webu generálny manažér Devils Ray Shero, ktorý má počas leta dostatok práce.

Okrem príchodov Guseva, Subbana a výberu Hughesa dotiahol do New Jersey takisto skúseného útočníka z Wayna Simmondsa.

Mimoriadne produktívny hráč

Gusev má potenciál stať sa platným hráčom NHL. Napriek menšiemu vzrastu prichádza do profiligy s vizitkou mimoriadne produktívneho muža. V predchádzajúcich necelých štyroch sezónach zbieral v SKA Petrohrad viac ako bod na zápas a s tímom získal Gagarinov pohár.

V roku 2018 bol najlepším útočníkom aj najproduktívnejším hráčom zimných olympijských hier v Pjongčangu, kde Rusi získali zlato. V sezóne 2018/19 nazbieral Gusev v základnej časti KHL 82 bodov v 62 zápasoch a ovládol produktivitu súťaže.

„Angažovanie Guseva predstavuje minimálne riziko, ale môže priniesť pre New Jersey veľký profit. Devils našli cestu, ako pridať do svojej zostavy hráča, ktorý im prinesie viac bodov, ale zároveň až tak nezaťaží ich rozpočet. Dohoda s Gusevom len potvrdila, že v klube prežívajú fantastické leto,“ zhodnotil portál The Hockey News.

„Diabli“ majú momentálne ešte dostatok miesta pod platovým stropom, keďže na mzdy hráčov môžu využiť takmer 12,5 milióna USD. Na ich súpiske pritom už koncom júla figurujú viaceré zvučné mená. Okrem spomenutých Hughesa, Subbana, Simmondsa a Guseva sú to Taylor Hall, Kyle Palmieri či Nico Hischier