Diabli strelili dva góly za sedem sekúnd, Slafkovský nebodoval a Ovečkin prekonal rekord (video)

Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Tatar bodoval v drese tímu New Jersey Devils zo zámorskej NHL v treťom zápase za sebou, ku štvrtkovému víťazstvu 4:3 nad Edmontonom Oilers prispel asistenciou.

Dva góly za sedem sekúnd

Tatar prihral v 57. min duelu v Edmontone na gól Ryana Gravesa, ktorý vyrovnal stav na 3:3. Jesper Bratt rozhodol o triumfe „diablov“ o 7 sekúnd neskôr, padli tak dva najrýchlejšie góly za sebou v klubovej histórii. Slovák okrem 4. asistencie a 5. bodu v sezóne 2022/2023 zaznamenal aj plusový bod, strelu, dva bodyčeky a blok počas 15:12 min.

„Olejári“ prišli o sériu piatich víťazstiev, aj keď po dvoch tretinách viedli 3:1. Nepomohli im ani gól a asistencia kapitána Connora McDavida, najlepšieho strelca i najproduktívnejšieho hráča NHL (12+12). „Máme pocit, že sme mali zvíťaziť. Mali sme dosť šancí,“ uviedol McDavid podľa oficiálneho webu profiligy.

Ovečkin vyrovnal rekord Howa

Obrancovia Martin Fehérváry s Erikom Černákom ani útočník Juraj Slafkovský nebodovali a ich kluby prehrali. Fehérváryho spoluhráč Alexander Ovečkin z Washingtonu Capitals vyrovnal ligový rekord v počte strelených gólov za jedno mužstvo.

Fehérváry bol najaktívnejší hráč duelu so štyrmi strelami a štyrmi bodyčekmi počas 19:40 min pri prehre 1:3 s Detroitom Red Wings. Jediný gól Washingtonu strelil Ovečkin, ktorý so 786. presným zásahom v kariére vyrovnal ligový rekord Gordieho Howa v ich počte v drese jedného tímu.

„Je to veľký úspech a skvelý pocit dokázať to tu, aj keď radšej by som ten rekord prekonal na tomto mieste,“ povedal ruský útočník, ktorý napodobnil zápis legendy „červených krídel“ z roku 1971 neďaleko vtedajšej haly Olympia v Detroite. Ani Ovečkin nezabránil tretej prehre Capitals za sebou.

Slafkovský hral najmenej času v ročníku

Černák zblokoval v drese Tampy Bay Lightning päť striel, najviac v stretnutí proti Caroline Hurricanes (3:4 po samostatných nájazdoch). Odohral 21:55 a pripísal si aj strelu, dva bodyčeky a dve trestné minúty. Jeho spoluhráč Andrej Vasilevskij urobil 52 zákrokov, no stačilo to len na zisk bodu.

Tohtoročná draftová jednotka Slafkovský z tímu Montreal Canadiens strávil na ľade najmenej času v ročníku, absolvoval 8:18, vrátane necelej minúty v presilovkách. Zaznamenal po jednej strele, bodyčeku a bloku. „Habs“ podľahli Winnipegu Jets 2:3 po predĺžení.