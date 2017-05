Diaľnica D1 bude od Turian do Martina čiastočne uzavretá

BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) – Pre opravy mostných záverov na úseku diaľnice D1 medzi Turanmi a Martinom bude čiastočne uzavretý ľavý jazdný pruh.

Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová, obmedzenia budú od soboty 13. apríla od 7:00 do nedele 14. apríla do 18:00, medzi kilometrami 218,5 a 229, teda medzi diaľničnými križovatkami Turany a Martin.

V prípade veľmi nepriaznivých poveternostných podmienok je náhradný termín opráv a uzávierky, a to 20. apríla od 7:00 do 21. apríla do 18:00. Obchádzka bude vedená po súbežnej ceste I/18.