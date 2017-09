Diaľnica v úseku Mengusovce – Jánovce bude do pondelka uzavretá, rovnako aj Bôrik

POPRAD 22. septembra (WebNoviny.sk) – Od dnešného večera do pondelka 25. septembra bude uzavretá diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce, a to v úseku od 314,750 km po 323 km vrátane tunela Bôrik.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začína s pravidelnou jesennou údržbou a kontrolou, ktorá čaká všetky diaľničné tunely, informovala o tom jej hovorkyňa Michaela Michalová. Ľavá tunelová rúra bude uzavretá od piatka od 20:00, o dve hodiny na to uzavrú aj pravú rúru, zavreté budú do pondelka do 14:00.

Komplexná údržba

„V tuneloch Sitina, Branisko, Bôrik, Šibenik, Horelica, Svrčinovec a Poľana vyčistíme ostenia tunelov, stropné konštrukcie, chodníky, vozovku, drenáž a kanalizačnú sieť aj štrbinovú kanalizáciu. Ošetria sa tiež nerezové súčasti dverí, SOS kabíny a osvetlenie. Skontrolujeme tlak v požiarnych hadiciach a hydrantoch, prečistíme ventiláciu, opravíme stavebné objekty tunelov a urobíme servis na technologických objektoch tunelov,“ uviedla Michalová. Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.

Po prácach v Bôriku sa pracovníci NDS presunú do tunela Šibenik na diaľnici D1 Jánovce – Jablonov, ľavá tunelová rúra bude uzavretá od 8:00 piatka 29. septembra, pravá od 9:00.

Jánovce o týždeň neskôr

Uzávera potrvá do nedele 1. októbra, v prípade ľavej rúry do 17:00 a pravej do 18:00. V rovnakom termíne bude pre dopravu neprejazdný aj tunel Horelica na ceste I/11A Čadca – obchvat mesta, uzavrú ho večer 29. septembra o 22:00, otvoria v nedeľu 1. októbra po 22:00.

Nasledovať budú práce v tuneli Branisko na diaľnici D1 Beharovce – Fričovce od soboty 7. októbra od 8:00 do stredy 11. októbra do 18:00. V ten istý mesiac sa NDS pustí aj do tunelov Svrčinovec, Poľana a Sitina, o obmedzeniach informuje na svojej internetovej stránke.