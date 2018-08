Diaľničiari chcú dať na údržbu a opravy mostov viac peňazí, problémom je nadmerný nárast dopravy

BRATISLAVA 19. augusta (WebNoviny.sk) – Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) plánuje v tomto roku vynaložiť na údržbu a opravy mostov vo svojej správe 6,5 mil. eur. V minulom roku na tento účel použila 4,5 mil. eur.

„Vzhľadom k tomu, že proces prípravy opráv mostov je náročný a trvá viac ako jeden rok, nie je možné jednoznačne stanoviť potrebu finančných prostriedkov pre nasledujúce roky,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Diaľničiari v tomto roku zabezpečujú opravy mostov Podbanské, Korytné a Skala na diaľnici D1, Kováčová na rýchlostnej ceste R1 a Košice na ceste I. triedy č. 50. Zároveň pokračujú v realizácii opráv a výmeny mostných záverov.

Nadmerný nárast dopravy

NDS má v správe podľa stavu koncom minulého roka 759 mostov v celkovej dĺžke 89 407 metrov. „Zo všetkých mostov v správe NDS je na stupnici od I do VII v stavebno-technickom stave V, teda zlý, 29 mostov, hlavne na starších úsekoch rýchlostných ciest a diaľnic, ktoré priebežne opravujeme. Mostné objekty vo veľmi zlom, alebo havarijnom stave (stav VI, VII) sa v správe NDS nenachádzajú,“ uviedla Michalová.

Nadmerný nárast nákladnej a kamiónovej dopravy v poslednom desaťročí podľa nej znamená zvýšené zaťaženie mostných konštrukcií, ktoré v minulosti na to neboli dimenzované.

Prístavný most v Bratislave cez Dunaj na D1 (hlavný mostný objekt) má stavebný stav III, teda dobrý, a ďalší dunajský most v hlavnom meste Lafranconi na D2 má stav IV, čiže uspokojivý. Prístavný most je najviac zaťaženým mostom v SR z hľadiska dopravného prúdu zhruba so 120 tisíc vozidlami za 24 hodín.

„Na oboch mostoch boli v posledných rokoch realizované stavebné práce v rámci údržby a opráv (výmena a opravy mostných záverov, výmena obrusnej vrstvy vozovky, odvodňovacích žľabov a odvodnenia mostov a podobne), ktoré zabezpečili ich súčasnú prevádzkyschopnosť,“ vymenovala Michalová.

Zabezpečujú bezpečnosť a plynulosť premávky

Priemerný vek mostov podľa NDS nie je možné určiť, nakoľko ich výstavba v minulosti nebola plynulá. Najstarším diaľničným úsekom na Slovensku je D2 Malacky – Bratislava z roku 1972 s dvanástimi mostami. Najvyšším je most Valy na úseku D3 Svrčinovec – Skalité s výškou 84 metrov a najdlhším je estakáda na D3 v úseku Žilina, Strážov – Žilina, Brodno s dĺžkou takmer 1,5 kilometra. Oba úseky D3 aj s mostami sú v prevádzke od minulého roka.

„NDS realizuje údržbu a opravy mostov s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť premávky tak v súčasnosti, ako aj do budúcnosti,“ uviedla hovorkyňa NDS.

Pokiaľ ide o kontrolu mostov, počas preberacieho konania autorizovaný inžinier vykoná prvú hlavnú prehliadku mosta. Po uvedení do prevádzky je určený mostný technik, ktorý každoročne vykonáva bežnú prehliadku.

Zisťujú sa a hodnotia možné poruchy

Každé štyri roky sa vykonáva hlavná prehliadka zameraná na všetky konštrukčné časti mosta. „Zisťujú a hodnotia sa možné poruchy, spracuje sa zápis s fotodokumentáciou a na základe toho sa určí stavebno-technický stav mosta. Okrem toho, zástupcovia stredísk údržby vykonávajú denne vizuálnu kontrolu povrchu mostov. Na mostoch s predpätou nosnou konštrukciou a rozpätím nad dvadsať metrov sa vykonávajú dlhodobé geodetické merania,“ priblížila Michalová.

Mosty s nosnou konštrukciou z predpätého betónu a väčších rozpätí podľa NDS majú už pri výstavbe zabudovávané stále meracie zariadenia, mosty sú tak pravidelne sledované už počas výstavby a následne sa pravidelne vyhodnocujú aj počas prevádzky.

„Tým je zabezpečené dlhodobé sledovanie parametrov, ktoré charakterizujú daný stav mostnej konštrukcie,“ dodala Michalová.