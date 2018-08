Diaľničiari neopravia len vozovku na D1 v Bratislave, obmedzenia budú aj na R1 v smere do Nitry

BRATISLAVA 17. augusta (WebNoviny.sk) – Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) začne s opravou časti úseku diaľnice D1 v Bratislave v smere od Prístavného mosta k mostu Lafranconi v sobotu 18. augusta o 5:00. Práce v ľavom jazdnom páse diaľničného úseku v dĺžke dva a pol kilometra, ktoré mali pôvodne začať v piatok 17. augusta o 22:00, by mali trvať do štvrtka 30. augusta do 6:00.

Opravia aj vodotesniacu vrstvu

„Oprava bude stáť zhruba 508 tisíc eur,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Doprava v smere opravy vozovky na diaľnici bude presmerovaná na súbežnú Einsteinovu ulicu, diaľničiari chcú tieto práce ukončiť čo najskôr.

Na uvedenom bratislavskom úseku D1 bude na celej šírke jazdného pásu vymenený povrch vozovky z asfaltového drenážneho koberca. „Drenážny koberec sa musí realizovať na celú šírku naraz bez pozdĺžnych technologických spojov z dôvodu zabezpečenia priepustnosti vrstvy v celej šírke pre odvedenie vody do rigolu,“ priblížila Michalová.

Pod drenážnym kobercom musí byť vodotesniaca vrstva, ktorá zabráni prenikaniu vody do nižšie položených vrstiev a zabezpečí, aby voda odtekala v drenážnej vrstve do rigolov na kraj vozovky. „Keďže pri frézovaní pôvodnej vozovky dôjde k porušeniu jestvujúcej vodotesniacej vrstvy, bude sa musieť zrealizovať nová vodotesniaca vrstva z emulzného mikrokoberca,“ uviedla hovorkyňa NDS.

Pred Nitrou bude spomalenie

NDS zároveň opraví vozovku pravého mosta na diaľnici D2 v smere do Bratislavy medzi križovatkami Stupava a Lamač. Doprava je preto obmedzená od 17. augusta od 9:00 do 19. augusta do 16:00. „Počas prác bude v úseku mosta uzavretý pravý jazdný pruh. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu,“ informovala Michalová.

Na úseku rýchlostnej cesty R1 Pata – Mladý Háj bude čiastočne obmedzená doprava v pravom jazdnom páse v smere na Nitru. „Dôvodom je oprava nerovností na vozovke pozostávajúca z vyfrézovania troch vrstiev vozovky, ošetrenia betónového podkladu a následného položenia troch nových vrstiev vozovky v dĺžke 3,2 km,“ uviedla Michalová.

Doprava na úseku bude obmedzená od 17. augusta od 21:00 do piatka 24. augusta do 12:00. „Oprava bude realizovaná v pravom jazdnom pruhu. Vodiči budú presmerovaní dočasným dopravným značením so svetelnou signalizáciou do ľavého jazdného pruhu pri znížení rýchlosti na 60 km/h,“ dodala hovorkyňa NDS.