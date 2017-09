Diego Costa sa vráti do Atlética Madrid, Chelsea súhlasí s odchodom

LONDÝN 21. septembra (WebNoviny.sk) – Vedenie anglického futbalového klubu FC Chelsea súhlasilo s odchodom útočníka Diega Costu do Atlética Madrid. Transfer by sa mal skompletizovať v januári v rámci zimného prestupového termínu.

Dvadsaťosemročný brazílsky rodák so španielskym občianstvom sa do FC Chelsea presunul v roku 2014 za 32 miliónov libier práve z Atlética Madrid. Diego Costa by mal absolvovať medicínske testy v staronovom klube už v najbližších dňoch. Informuje o tom BBC.

Diego Costa v drese FC Chelsea odohral 120 zápasov a strelil 58 gólov, vrátane 20 vo vlaňajšej sezóne Premier League, v ktorej „The Blues“ získali majstrovský titul. V tejto sezóne za Londýnčanov ešte neodohral ani minútu, väčšinu augusta strávil v Brazílii.

Chelsea a Atlético sú súpermi v C-skupine Ligy majstrov. Ich prvý vzájomný duel príde na rad už v stredu 27. septembra v španielskej metropole. Diego Costa je aj španielsky reprezentant. V drese „Červenej fúrie“ odohral 16 zápasov a strelil 6 gólov.