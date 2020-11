Diego je mŕtvy, ale v našich srdciach nikdy nezomrie. Maradonova smrť spojila Neapol

Ak chcete poraziť kohokoľvek, zavolajte si na pomoc Diega Maradonu. Parafráza talianskych médií z čias najväčšej slávy futbalového génia platila vo štvrtok podvečer v Neapole aj po takmer 30 rokoch. Smrť miestnej legendy zblížila ľudí natoľko, že tí nehľadiac na prísne opatrenia v ére pandémie koronavírusu, v tisícoch zamierili na Štadión San Paolo.

A aj keď oficiálne nemohli byť prítomní na zápase Európskej ligy SSC Neapol – HNK Rijeka (2:0), prišli aspoň k štadiónu zapáliť sviečku, zanechať svoj klubový šál či vyroniť slzu za svojho hrdinu.

Chcú premenovať štadión

Medzi fanúšikov na pár minút zavítal aj kapitán Neapola Lorenzo Insigne. Rodák z tohto mesta tiež položil kyticu kvetov, aby si uctil pamiatku Božského Diega. Maradona priviedol v rokoch 1987 a 1990 vtedy provinčný klub k dvom titulom majstra Talianska a dodnes je považovaný za jednu z najväčších postáv modernej histórie mesta pod Vezuvom.

„Vždy nás obraňoval, aj v časoch dávno po skončení kariéry. Neapol bol jeho srdcová záležitosť. Ľudí v tomto meste miloval a nikdy ich neprestal nosiť v srdci. Teraz je navždy preč, preto ho musíme dostať do našich sŕdc všetci my ostatní. Je to smutný deň nielen pre Argentínu, ale aj celý Neapol,“ vyznal sa Lorenzo Insigne.

Starosta Neapola Luigi De Magistris už skôr oznámil, že začal formálny proces premenovania San Paola na Štadión Diega Armanda Maradonu. Mestská radnica oficiálne vyhlásila smútok za futbalovým velikánom, ktorý zomrel v stredu na infarkt vo veku 60 rokov.

Vyšli s čiernymi páskami na rukách

Silný Maradonov odkaz ovplyvnil aj štvrtkový súboj Európskej ligy medzi Neapolom a Rijekou. Všetci hráči Neapola vyšli na ihrisko v dresoch s Maradonovým číslom 10 a jeho menom na zadnej strane. Aj tréner domácich Gennaro Gattuso si obliekol tričko s hrdým nápisom Maradona.

Hráči oboch tímov mali čierne pásky na rukávoch. „Diego je mŕtvy, ale v našich srdciach nikdy nezomrie. Také to je, keď je niekto legenda,“ vyslovil sa Gattuso. „Všetci sme zostali v šoku a chvíľu potrvá, kým sa spamätáme. Zranenia na duši sú oveľa ťažšie ako tie po fyzickom kontakte na ihrisku,“ pridal názor športový riaditeľ SSC Cristiano Giuntoli.

Góly Neapola, v drese ktorého sa v záverečných 20 minútach predstavil aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, strelili Matteo Politano a Hirving Lozano. Práve Politano po zápase rozhodne povedal: „Poďme spoločne urobiť všetko preto, aby sme získali trofej. A venujeme ju zosnulému Maradonovi.“