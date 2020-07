Dieťa môže v rozhorúčenom aute aj zomrieť. Polícia apeluje na vodičov, aby si vozidlá kontrolovali

V súvislosti s prichádzajúcim letom Policajný zbor SR opätovne spúšťa preventívnu kampaň „Nezabudni na mňa v aute“, ktorá má rodičom pripomenúť riziká ponechania detí v rozhorúčených vozidlách.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová, tento rok policajti do kampane zhŕňajú aj prípady, kedy ľudia nechajú v autách na slnku psov.

„Čerstvým príkladom je zabudnutý pes v Nitre. Všimli si ho policajné preventistky na parkovisku, keď roznášali letáčiky počas preventívnej akcie ‚Auto nie je výklad‘,“ povedala Bárdyová.

Veľkým rizikom je nechať v aute aj psa

Ponechanie psa bez dozoru vo vozidle, ktoré nie je na tento účel prispôsobené, je podľa polície veľkým rizikom. Vozidlá určené na prevoz živých zvierat totiž musia mať dokonale zabezpečené vetranie, čiže vždy prístup čerstvého vzduchu a odvádzanie nadmernej vlhkosti a tepla z vozidla.

Aj napriek tomu je podľa odborníkov potrebné zabezpečiť zvieraťu časté venčenie a dostatočný príjem tekutín.

„K ochladzovaniu organizmu psa dochádza najmä zrýchleným dýchaním s vyplazeným jazykom. Pri tomto sa z organizmu stráca aj množstvo tekutín. Následkom zvýšenej teploty prostredia a nemožnosti sa ochladiť nastáva dehydratácia a prehriatie organizmu, hypertermia. Prehriatie môže skončiť poruchou centrálnej nervovej sústavy, šokom, zvýšenou zrážanlivosťou krvi až cirkulačným zlyhaním a teda úhynom zvieraťa,“ povedal v tejto súvislosti hlavný veterinár ministerstva vnútra Martin Paľa.

Teplota stúpne veľmi rýchlo

Podľa neho je chybou domnievať sa, že pes sa dokáže prehriať v aute iba pri extrémne vysokej teplote vonkajšieho prostredia.

„Samozrejme, že vysoká teplota vonkajšieho prostredia tento proces urýchli, no už napríklad pri 15 stupňoch a priamom slnečnom žiarení v kombinácii s nepriaznivými zoohygienickými podmienkami sa nám vozidlo dokáže vyhriať na pre zviera neznesiteľnú teplotu. Popisuje sa, že teplota vo vozidle zaparkovanom na priamom slnku sa dokáže veľmi rýchlo zdvihnúť až o 20 stupňov. Taktiež je chybou myslieť si, že ponechaním psa v aute zaparkovanom v tieni s pootvoreným okienkom pri teplote vonkajšieho prostredia okolo 30 stupňov, predídeme prehriatiu zvieraťa,“ uviedol Paľa.

Za opustenie dieťaťa väzenie

Polícia pripomína, že ponechanie zvieraťa v rozhorúčenom aute môže byť hodnotené v rovine priestupku vo veterinárnej oblasti, za ktorý hrozí fyzickej osobe pokuta do 1 000 eur. Za určitých okolností môže mať skutok aj trestnoprávnu dohru v podobe trestného činu týrania zvierat, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na dva roky, v závažnejších prípadoch na päť rokov.

Pokiaľ ide o deti ponechané v autách, v takýchto prípadoch podľa polície môže ísť o trestný čin opustenia dieťaťa, ktoré si nevie pomôcť samo, kde hrozí jeden až päť rokov väzenia, pri deťoch mladších ako šesť rokov 10 ročné väzenie.

Osoba môže navyše čeliť aj obvineniu z ublíženia na zdraví či v krajnom prípade z usmrtenia, ak takéto konanie viedlo k poškodeniu zdravia či k smrti dieťaťa.

Rozbiť okno len v krajnej núdzi

V prípade, že občan zaregistruje v aute ponechané dieťa alebo psa, podľa polície treba, ak to situácia dovoľuje, zabezpečiť prítomnosť majiteľa vozidla, napríklad v nákupnom centre vyhlásiť cez informačný stánok alebo cez SBS službu.

Ak si nálezca nevie sám poradiť, odporúča sa zavolať políciu, hasičov, prípadne linku 112, kde je okamžite ponúknutá rada a pomoc ako postupovať.

„Na otázku, či rozbiť okno na aute sa nedá odpovedať jednoznačne. Okrem toho, že môže dôjsť k najtragickejšej udalosti a to smrti dieťaťa alebo zvieraťa, či k následkom na zdraví, občan na druhej strane riskuje, že sa dopustí protiprávneho konania poškodením cudzieho majetku a majiteľ vozidla môže žiadať súdnou cestou náhradu vzniknutej škody,“ povedal zástupca riaditeľa úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Marek Kordík.

Ak by však išlo o prípad krajnej núdze a konanie by spĺňalo všetky zákonné podmienky na takéto konanie, občan by podľa neho mohol postupovať aj takýmto spôsobom. „Je však na zvážení, či takéto konanie spĺňa všetky podmienky protiprávnosti v prípade krajnej núdze. Každý prípad je potrebné posudzovať individuálne,“ dodal.