Dievčatko trpí raritným vlasovým syndrómom, vyzerá ako premiér Johnson (foto)

Charlotte Davis dala svojej dcére Layle prezývku Boris pre jej prirodzenú objemnú hrivu, ktorá trčí do všetkých strán. Ako píše web The Sun, len 18-mesačné dievčatko sa narodilo so syndrómom nerozčesateľných vlasov. Sú suché, krepovité a nedajú sa rozčesať.

„Niekedy ju voláme Boris, pretože jej vlasy sú jednoducho nekontrolovateľné. Bez ohľadu na to, čo s nimi robíme, jej vlasy nikdy nebudú rovné,“ opísala Charlotte. Skúšala na vlasy bábätka použiť fénovanie či kondicionéry, no nič nepomohlo.

Layla žije s mamou Charlotte, otcom Kevinom a trojročným bratom Freddiem v obci Great Blakenham vo Veľkej Británii. Pri dievčatku sa pristavujú v obchode ľudia a hovoria, že vyzerá presne ako premiér Boris Johnson. Podľa Charlotte sa podobá trochu aj na Alberta Einsteina.

„Rada sa hrá s vlasmi, ale musí si zvyknúť, že ostatné deti prídu na ihrisko a rozstrapatia jej vlasy,“ dodala Charlotte.