Digital Transformation Summit 2022: Európe chýba čoraz viac IT špecialistov. Riešením bude využívanie low-code softvérových riešení

Digitálna transformácia je najvychytenejším data-trendom súčasnosti. Integrácia digitálnych technológií do všetkých oblastí podnikania totiž zásadným spôsobom mení spôsob fungovania firiem a prináša extra hodnotu zákazníkom. Kto rýchlejšie transformuje, má pred konkurenciou náskok. O tom, ako sú slovenské firmy na túto výzvu pripravené a aké trendy v oblasti automatizácie obchodu, marketingu, back-officu alebo starostlivosti o klientov aktuálne rezonujú v Európe, diskutovali odborníci na Digital Transformation Summit (DTS) 2022.

Nedostatok IT špecialistov a softvérová budúcnosť

Hoci je zrejmé, že digitálne technológie a ich využívanie môžu zlepšiť fungovanie spoločností a ich konkurencieschopnosť, Slovensko sa v digitálnej vyspelosti ocitá na chvoste EÚ. K tomu sa pridáva aj ďalší problém – nedostatok špičkových IT špecialistov. U nás tvoria IT špecialisti len niečo vyše 4%. Avšak bez nich sa dá digitálna transformácia robiť len ťažko. Možným riešením sa tak stáva využívanie špecializovaných softvérov: „Problém zohnať kvalitných a špičkových vývojárov sa týka nielen Česka a Slovenska, ale celého sveta. Digitálna transformácia je však nezvratným trendom, ktorý sa dotýka všetkých oblastí priemyslu. Ak chce teda firma digitalizovať a čelí nedostatku IT špecialistov, riešením sú tzv. low-code platformy. Analytici z Gartneru dokonca predikujú, že už o rok bude 70 percent aplikácií postavených na nejakej low-code platforme. Jednou z tých najšpičkovejších na trhu je Salesforce, ktorý dokonca vo finančných obratoch predbehol Adobe,“ hovorí Jiří Mach, generálny riaditeľ technologickej spoločnosti Enehano Solutions, ktorá bola hlavným organizátorom DTS 2022.

Bez CRM sa v budúcnosti podniky nezaobídu, Slovensko aj tu musí pridať

Najväčšou a najrýchlejšie rastúcou kategóriou podnikového aplikačného softvéru je takzvané CRM (Custom Relationship Management). Očakáva sa, že celosvetové výdavky naň dosiahnu do roku 2027 najmenej 110 miliárd eur. CRM zhromažďuje komplexné informácie od financií až po služby zákazníkom a riadenie dodávateľského reťazca. Pomáha tiež firmám personalizovať marketing a budovať lojalitu zákazníkov, vďaka čomu môže podnik rásť. Podľa dát Eurostatu vlani CRM využívala viac ako tretina podnikov v EÚ. Najviac ich bolo v Belgicku (54 %), Slovensko však s niečo vyše 20-percentným zásahom stále zaostáva za priemerom EÚ.* Kvalitné CRM, rovnako ako využívanie cloudových technológií pritom budú v európskych krajinách už o pár rokov absolútnou nevyhnutnosťou.

Po cloudoch čoraz viac siahajú aj banky

Medzi najviac progresívne segmenty v digitalizácii patrí oblasť bankovníctva a financií. Zaujímavým poznatkom z DTS 2022 je, že čoraz viac bánk začína realizovať alebo plánuje presun svojej výpočtovej záťaže do cloudu. „Finančné služby sú v regióne východnej Európy jednou z oblastí, ktorá vynakladá najviac prostriedkov na informačné technológie. No kým pred štyrmi rokmi bolo takmer nemožné presvedčiť ich, aby začali využívať cloudové riešenia, dnes je to pre ne normálne a o dva-tri roky budú na vrchole rebríčka vo využívaní cloudov,“ hovorí Hrvoje Supić, regionálny viceprezident firmy Salesforce pre strednú a východnú Európu. Finančné inštitúcie tak znižujú svoju desiatky rokov trvajúcu závislosť od starších mainframových technológií a do cloudu chcú presunúť významnú časť svojich kľúčových obchodných funkcií.

Na DTS 2022 zazneli príbehy ôsmich úspešných českých a slovenských podnikov, vrátane bánk, ktoré profitujú z digitálnej transformácie. O svoje skúsenosti sa podelili spoločnosti Slovnaft, 365.bank, Česká spořitelna, Carvago, Moneta a Bobcat. Uviedli, že digitalizácia im pomohla nielen v obchode a marketingu, ale napríklad aj v stimulovaní zamestnancov či v ďalších oblastiach riadenia podniku.

