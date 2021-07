Digitálne technológie treba rozvíjať v prospech človeka a spoločnosti, uviedol Korčok na diskusii ministrov

Rozvoj digitálnych technológií je globálnou realitou, ktorú treba modelovať v prospech človeka a spoločnosti. Počas diskusie v slavkovskom formáte venovanej digitálnemu humanizmu to povedal šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS).

Diskusia s názvom Digital Humanism: A Compass for Citizens During the Digital Transformation (Digitálny humanizmus: Kompas pre občanov v čase digitálnej transformácie, pozn. SITA) sa za účasti českého ministra zahraničia Jakuba Kulhánka a jeho rakúskeho kolegu Alexandra Schalleberga uskutočnila v stredu 30. júna v dolnorakúskom Poysdorfe.

V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Moderné technológie majú aj riziká

„Moderné technológie a čoraz častejšie aj umelá inteligencia sa stávajú súčasťou našich každodenných životov. V mnohom nám pomáhajú, nemali by sme však zabúdať ani na riziká, ktoré v sebe môžu skrývať,“ povedal Korčok.

Ministri sa zhodli na takých štandardoch digitálneho a technologického rozvoja, ktoré nebudú opomínať človeka jednotlivca, ako aj súvisiaci etický rozmer. Spoločne tiež ocenili viaceré legislatívne kroky a iniciatívy Európskej komisie, ktoré sa týkajú oblastí digitálnych služieb či umelej inteligencie.

Ich spoločnou ambíciou je vytvorenie komplexného súboru európskych pravidiel, a tiež koordinovaný prístup k uvedeným výzvam.

Stretnutie európskych ministrov

„Úžitok Európanom prinesú moderné technológie nielen vďaka rozširujúcim sa funkcionalitám, ale práve vtedy, keď sa budú zároveň rozvíjať v súlade so základnými právami, hodnotami a demokratickými princípmi, na ktorých je Únia založená,“ povedal slovenský šéf diplomacie.

Ministri zahraničia Slovenska, Česka a Rakúska sa stretli aj pri príležitosti symbolického odovzdania ročného líderstva Slavkovského formátu, ktoré po Rakúsku prevzala Česká republika. Ministri zároveň vyzdvihli schopnosť vzájomnej koordinácie troch krajín pri mimoriadnych situáciách.

Vidieť to bolo napríklad počas zásahov slovenských a rakúskych záchranných zložiek po minulotýždňovom tornáde na Južnej Morave.