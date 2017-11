Digitálnym projektom roka je interaktívna mapa pozemkov

BRATISLAVA 15. novembra 2017 (WBN/PR) – Tohtoročné udeľovanie Ceny ITAPA 2017 o najlepší projekt digitalizácie spoločnosti bolo výnimočné. Do slovenskej časti súťaže sa prihlásilo 25 užitočných projektov a prvýkrát v histórii sa udeľovala táto cena aj pre región V4 – sem sa mohli prihlásiť projekty zo susedných krajín vyšehradského regiónu, ktoré prispievajú k rozvoju digitalizácie svojej krajiny. Víťazom slovenskej kategórie, ktorý získal aj najviac hlasov poslucháčov Rádia Slovensko, sa stal Mapový klient ZBGIS – všetky pozemky a parcely online na jednom mieste. Projekt odbúrava povinnosť stáť na úradoch, a zároveň šetrí peniaze. Splnil tým najdôležitejšie kritérium odbornej poroty. Cenu v kategórii V4 si odniesli projekty z Maďarska a Poľska, ktoré získali rovnaký počet bodov.

NAJLEPŠÍ PROJEKT DIGITALIZÁCIE SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU

1. MIESTO

Absolútnym víťazom Ceny ITAPA 2017 sa stal Úrad geodézie, kartografie a katastra. Projekt s názvom Mapový klient ZBGIS ušetrí občanom veľa peňazí aj hodín, ktoré by inak premárnili čakaním na úrade. Projekt je integrovaný do Registra adries MV SR, používateľ tým získa podrobnú informáciu o každom pozemku. „Výhodou ZBGISu je, že služba je platformovo nezávislá, človek sa vie lokalizovať priamo v teréne a vie tak získať aktuálne informácie o mieste, kde sa práve nachádza. Do budúcnosti chceme aplikáciu udržiavať v aktuálnych technologických trendoch a chceme ju obohatiť o ďalšie mapové podklady,“ objasnil Ľuboslav Michalík z Úradu geodézie a kartografie SR. Interaktívna mapa všetkých pozemkov na Slovensku poskytuje občanom aktuálne informácie o delení pozemkov, číslach parciel, ale aj digitálnym modelom reliéfu (terénu). Sú tam kompletné údaje ZBGIS, geodetické body, rastrové mapy či register adries. „Projekt má skutočne široký záber, pretože oslovuje odbornú verejnosť i bežných občanov,“ upozornil na galavečere ITAPA Marián Palúška zo spoločnosti Sevitech, ktorá službu zabezpečuje.

Mapový klient ZBGIS získal aj Cenu Rádia Slovensko, ktorú udeľujú priamo poslucháči RTVS.

2. MIESTO

Tesne za projektom Mapového klienta sa umiestnili až dva projekty: Dobromat a Portál e-VÚC a otvorenalekaren.sk. Dobromat od spoločnosti orchIDEAS pomáha získavať financie pre neziskové organizácie. Spolupracuje s internetovými obchodmi, ktoré platia províziu z každého predaja Dobromatu bez toho, aby sa zákazníkovi zvýšila cena tovaru alebo služby. Do projektu sa už zapojilo viac ako 48 tisíc neziskových organizácií, ktoré cez Dobromat získali nákupy v hodnote viac ako 650 000 eur. Neziskovkám tak putovalo viac ako 22- tisíc eur, ktoré by inak nezískali. Porota okrem iného ocenila inovatívny a životaschopný ekonomický model tohto projektu.

Druhým projektom na spoločnom druhom mieste je Portál e-VÚC a otvorenalekaren.sk organizácie Crystal Consulting. Cieľom projektu je, aby si každý občan Slovenska mohol na internete vyhľadať všetky užitočné informácie o lekároch a zdravotníckych službách v jeho okolí. Portál funguje na základe údajov z vyšších územných celkov, ktoré sú zriaďovateľmi zdravotníckych zariadení. Bez portálu e-VÚC by však žiadne dáta neboli. Občan tak jednoducho zistí, kde nájde najbližšiu pohotovosť, či otvorenú lekáreň či už vo svojom alebo cudzom meste.

3. MIESTO

Mapové údaje mesta Prešov si odnášajú cenu za tretie miesto. 20 unikátnych data setov pomôže nielen odborníkom, ale aj radovým obyvateľom. „Dúfame, že tento projekt inšpiruje aj ostatné mestá a že samosprávy si ho všimnú a začnú propagovať mapy ostatných miest Slovenska“, uviedla porota vo svojom rozhodnutí. Podstatou projektu je, že každý človek si vytvorí svoje vlastné unikátne zobrazenie mapy, v ktorej nájde nielen polohopisné údaje ako adresy či obvody polície, ale aj polohu pamiatok, verejných WC, ihrísk či športovísk.

ŠPECIÁLNE UZNANIE CENY ITAPA 2017

Špeciálne uznanie poroty získali Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (SKN Levoča) a Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ŠVK Košice) za projekt Digitálna fonotéka pre nevidiacich. Ľuďom so zdravotným znevýhodnením pomáha samostatne vyhľadávať a počúvať digitalizované nahrávky, ktoré boli pôvodne na gramofónových platniach. K dispozícii už majú viac ako 41- tisíc nahrávok. Digitálna fonotéka pre nevidiacich rozšírila možnosti Digitálnej knižnice SKN, ktorá v roku 2007 získala hlavnú cenu ITAPA 2007.

NAJLEPŠÍ PROJEKT DIGITALIZÁCIE SPOLOČNOSTI VO V4

Medzinárodná porota udelila v kategórii o najlepší digitálny projekt V4 zhodný počet bodov až dvom projektom – z Poľska a Maďarska.

mDocuments

Predkladateľom projektu bolo poľské ministerstvo digitálnych záležitostí. Projekt mDocuments je nová digitálna služba, ktorá umožňuje štátu odosielať dokumenty v online forme z mobilného telefónu namiesto toho, aby ich ľudia museli prácne odovzdávať osobne na úradoch. „Je nutné, aby sme sa digitalizáciou zaoberali na úrovni krajín V4, no som veľmi rád, že na našej domácej pôde vznikajú také skvelé projekty, ktoré dokázali zaujať za hranicami Poľska,“ uviedol pri preberaní ceny Krzysztof Szubert, štátny tajomník, zastupujúci minister pre informatizáciu a vládny splnomocnenec pre jednotný digitálny trh z Poľska. O úspechu mDocuments na Slovensku bude dnes poľská vláda informovať všetky médiá.

Route4U – Walk and roll, get there free!

Hlavným cieľom oceneného maďarského projektu pomôcť ľuďom so zníženou mobilitou v mestách prostredníctvom aplikácie a webu, ktoré sú postavené na svetových navigačných nástrojoch. „Mestá nám dodávajú dáta presné a aktuálne v čase, na základe ktorých vieme používateľom ponúkať na jazdu alternatívne trasy. Mestá sú projektom nadšené a spolupráca je výborná“, povedal na galavečere pri preberaní ceny spolutvorca projektu Tibor Doboi, Route4U.