Dinosaurus raptor zrejme nelovil vo svorkách ako z filmu Jurský park, vedci prišli na nové zistenia

Dinosaury známe ako raptory možno nelovili vo svorkách, ako to ukazoval napríklad film Jurský park (1993). Naznačujú to výsledky novej štúdie, v rámci ktorej vedci analyzovali zuby dravca druhu Deinonychus antirrhopus, ktorý počas kriedy, pred viac ako 100 miliónmi rokov, obýval Severnú Ameriku. Tieto tvory podľa výskumníkov zrejme lovili spolu, ale asi neboli skupinové dravce.

Nevyužívali koordinované stratégie

Filmové zobrazenie raptorov, ktoré spolupracujú, aby dolapili svoju korisť, je podľa autora štúdie Josepha Fredericksona založené na ozajstnej vede.

V 60. rokoch napríklad objavili fosílie niekoľkých deinonychov okolo ostatkov väčšieho bylinožravca, ktorého by jeden raptor nezabil, uviedol vedec pre televíziu CNN.

Ako však podotkol, najbližší príbuzní raptorov – vtáky a krokodílotvaré plazy – nemajú vo zvyku loviť vo svorkách.

„Možno žili v skupinách a mohli útočiť na rovnaké veci naraz, alebo sa striedať, no nevyužívali koordinované stratégie, ako vidíme u psov hyenovitých (Lycaon pictus) a podobne,“ povedal na margo raptorov paleontológ, ktorý šéfuje Weiss Earth Science Museum pri University of Wisconsin Oshkosh.

Dospelé jedince požierali bylinožravcov

Frederickson s kolegami Michaelom Engelom a Richardom Cifellom z University of Oklahoma skúmali, či by strava mladých a dospelých deinonychov mohla naznačiť, či raptory lovili vo svorkách.

Študovali chemické zloženie zubov dospelých a mladých jedincov, ktoré našli v Oklahome a Montane, a tak určovali rozdiely v ich strave.

Vedci zistili, že zuby mladých dinosaurov mali vyššiu úroveň izotopu uhlík-13, čo podľa Fredericksona naznačuje, že sa stravovali ako jašterice a ostatné malé mäsožravce.

Zuby dospelých jedincov mali nižšiu úroveň tohto izotopu, pretože ich strava pozostávala najmä z bylinožravých dinosaurov.

Mláďatá sa oddeľovali od svorky

Podobné vzorce sú badateľné u krokodílotvarých plazov, uviedol Frederickson s tým, že to naznačuje, že deinonychusy lovili spolu, ale neboli to skupinové dravce ako napríklad vlky.

Výsledky výskumu trojice vedcov vyjdú v odbornom časopise Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Podľa Stevena Jasinskiho, ktorý je paleontologickým kurátorom v State Museum of Pennsylvania a patrí medzi vedcov, čo popísali druh raptora Dineobellator notohesperus, sú síce nálezy jeho kolegov zaujímavé, no nedokazujú, že raptory nelovili vo svorkách.

Upozornil napríklad na levy, ktoré žijú vo veľkých svorkách, zatiaľ čo iné mačkovité živočíchy lovia samé. „Aj keď deinonychus nebol predátor loviaci vo svorke, to nevyhnutne neznamená, že žiadne ostatné neboli,“ uviedol Jasinski pre CNN.

Štúdia podľa Jasinskiho ukazuje, že mladé jedince deinonychov pravdepodobne vyrastali oddelene od dospelých, no možno sa k nim v dospelosti vrátili. Mohli sa tiež zoskupovať, keď boli k dispozícii zdroje a potrava.

„Určite nám to dáva nejaké informácie, ale nemyslím si, že by to tento koncept úplne vylučovalo,“ uzavrel Jasinski.