Diskusia o dôchodkovom strope nie je dramatická ani búrlivá, vraví premiér Pellegrini

BRATISLAVA 28. augusta (WebNoviny.sk) – Diskusia o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku podľa premiéra Petra Pellegriniho stále nie je uzavretá. „Tá diskusia stále prebieha, uvidí sa, či sa nájde zhoda na ústavnom zákone,“ povedal. V koalícii pri tejto otázke „nevidí nejaký rozpor“.

Diskusia o strope na penzijný vek nie je dramatická, ani búrlivá, tvrdí Pellegrini. Ak sa podľa neho v parlamente nenájde dostatočná podpora pre schválenie ústavného zákona, vek odchodu do dôchodku by sa ohraničil obyčajným zákonom, na prijatie ktorého nie je potrebná podpora 90 poslancov parlamentu. „Tam je potom riziko, že nasledujúca politická garnitúra môže kedykoľvek takéto zastropovanie zmeniť,“ povedal predseda vlády.

Podmanický žiadal presunúť hlasovanie

Parlament na júnovej schôdzi o návrhu ústavného zákona od poslancov za Smer-SD, ktorým sa má zaviesť strop na dôchodkový vek, nakoniec v prvom čítaní nehlasoval. Poslanec Ján Podmanický (Smer-SD) totiž v mene troch koaličných strán Smer-SD, SNS, Most-Híd požiadal o presunutie bodu na ďalšiu schôdzu parlamentu.

„Svoj návrh zdôvodňujem snahou o vytvorenie časového priestoru na rokovanie o tejto právnej norme,“ uviedol Podmanický. Vek odchodu do dôchodku návrh ústavného zákona ohraničuje 64 rokmi. Každý, kto vychoval dieťa, má mať právo na primerané zníženie maximálneho penzijného veku, a to „za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu“.

Matovič dal Ficovi domácu úlohu

Hnutie OĽaNO pôvodne chcelo hlasovať za tento zákon. Podmieňovali to zavedením pravidla, že ženy pôjdu za každé dieťa s ukončeným aspoň učňovským vzdelaním o rok skôr do dôchodku. Ako na júnovom brífingu po odložení hlasovania uviedol líder OĽaNO Igor Matovič, táto podmienka sa do návrhu nedostala na naliehanie predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka a hlasovanie sa presunulo na september.

Matovič dal predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi domácu úlohu „upokojiť“ predsedu SNS. „Keď Andrej Danko prestane žiarliť, my sme ďalej otvorení tomuto návrhu,“ povedal Matovič. Dankov postup označil za detinský a trucovitý.

Slovenská národná strana presadzuje, aby strop na odchod do dôchodku u mužov bol 64 rokov a u žien 63 rokov. Druhý koaličný partner, strana Most-Híd, však návrh ústavného zákona nepodporuje. Namiesto toho predložili poslanci tejto strany do parlamentu legislatívny návrh, aby bol vek odchodu do dôchodku na Slovensku známy päť rokov dopredu.

Automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku

Návrh novely zákona o sociálnom poistení od poslancov za Most-Híd penzijný vek na budúci rok určuje na 62 rokov a 6 mesiacov a v ďalších štyroch rokoch ho každoročne zvyšuje o dva mesiace. Už v budúcom roku by sa určil vek odchodu do dôchodku na rok 2024, a to podľa vývoja strednej dĺžky dožitia tej časti populácie, ktorá sa dožíva dôchodkového veku.

Vláda Roberta Fica v roku 2012 zaviedla od roku 2017 automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch, v budúcom roku pôjdu do penzie v 62 rokoch a 202 dňoch.

Podľa Fica by muži mohli dôchodkový strop na úrovni 65 rokov dosiahnuť v rokoch 2035 až 2037, pričom hranica 63 rokov pre ženy s vychovanými dvomi a viac deťmi by mohla platiť od roku 2025. Podľa platného mechanizmu zvyšovania penzijného veku by pritom ľudia, ktorí sa narodili, alebo ešte narodia v tomto roku, podľa Fica odišli na penziu až v takmer 71 rokoch.