Diskusie v strane o poste predsedu Za ľudí budú pokračovať, podľa Remišovej nie sú krúžok šikovných rúk

Diskusie o poste predsedu v strane Za ľudí budú pokračovať. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedla predsedníčka strany Veronika Remišová. Tá vidí riešenie patovej situácie súvisiacej s predsedníckym postom v dohode oboch krídiel strany.

Remišová na tlačovej konferencii uviedla, že zvolanie mimoriadneho snemu na zvolenie nového predsedu strany nepodporili štyri krajské organizácie strany, ale iba tri. Krajská organizácia v Žiline podľa nej zvolanie mimoriadneho snemu nepodporila.

„Ja si nemyslím, že strana má fungovať tak, že pred deviatimi mesiacmi bol snem a teraz zrazu niekto v sebe objaví ambíciu, že ja by som chcel kandidovať a chcel by som byť predsedom strany a teraz sa ide zvolávať mimoriadny snem. Však my nie sme nejaký krúžok šikovných rúk, aby sme menili predsedu vtedy, keď sa niekto s niekým poháda,“ povedala Remišová.

Dodala, že stále platí jej požiadavka na vyvodenie osobnej vnútrostraníckej zodpovednosti od predsedu bratislavskej krajskej organizácie Michala Luciaka za to, že pri organizácií stretnutia bratislavského krajského predsedníctva dostali pozvánky na stretnutie iba tí členovia, ktorí podporujú zmenu predsedu strany.