Divadlá v Košickom kraji sa presúvajú naspäť z online priestoru a opäť sa otvoria pre divákov

Divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) sa opäť otvárajú pre verejnosť. Prvé predstavenia si návštevníci budú môcť pozrieť od 19. januára. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Začnú veselohrou a komédiou

V stredu privíta prvých divákov v novom roku Bábkové divadlo v Košiciach, a to inscenáciou rozprávky Čert a Kača.

Okrem toho, počas januára uvedie aj tituly Kocúr v čižmách, Janko Hraško a iné hraškoviny a Slniečko a snežní ľudkovia.

O deň neskôr, 20. januára, otvorí aj Divadlo Thália Színház, jeho návštevníci sa môžu tešiť na premiéru silvestrovskej veselohry Neznášam ťa! od Michala Tomasyho.

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi privíta divákov 21. januára, a to komédiou Zdrhni so svojou ženou. Počas januára sa návštevníci môžu tešiť aj na komédiu Guľový blesk.

Pripravených je množstvo premiér

Divadlo Romathan uvedie 24. januára hru pre deti Žabí svet, ktorú si doteraz mohli diváci pozrieť len online.

„Počas lockdownu sa činnosť župných divadiel presunula do online priestoru. Hrať pred divákmi naživo sa však nedá nahradiť virtuálnym priestorom. Som rád, že podľa aktuálnych pandemických opatrení budú môcť divadlá otvoriť a hrať aspoň do naplnenia polovičnej kapacity divadelných sál. Ak vám chýbala kultúra, chcete podporiť umelcov alebo hľadáte kultúrny zážitok, pozývame vás do župných divadiel. Pri ich bohatej ponuke sa máte na čo tešiť,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V novom roku je pre divákov pripravených množstvo premiér, vo februári sa môžu tešiť na premiéru hry pre deti Indiánsky sen v Bábkovom divadle v Košiciach, Spišské divadlo ponúkne v rovnakom mesiaci premiéru hry Ahasver podľa námetu Martina Rázusa.

V marci budú uvedenia pokračovať v Divadle Thália Színház, kde predstavia hru Karanténa a v apríli uvedie Divadlo Romathan hru Stratený život.

Pred pandémiou divákov pribúdalo

V minulom roku uviedli krajské divadlá spolu 13 premiér, na svojich doskách odohrali 203 predstavení a zúčastnili sa piatich tuzemských a zahraničných divadelných festivalov.

Ich predstavenia si vlani prišlo pozrieť viac ako 10-tisíc divákov. Veľká časť aktivít bola online, do virtuálnych divadelných sál sa „posadilo“ viac ako 32-tisíc divákov.

Pre porovnanie, v období pred pandémiou sa divadlá tešili každoročnému nárastu počtu divákov. V roku 2019, teda v období pred pandémiou, navštívilo štyri župné divadlá viac ako 111-tisíc divákov.

Divadlá boli koncom minulého roka zatvárané najmä v súvislosti s farbou okresu. V prípade, ak sa daný okres dostal do čiernej farby, došlo k zatvoreniu všetkých divadiel.

Platí režim OP

Najdlhšie bolo zatvorené Spišské divadlo, a to od 4. novembra, Divadlo Thália Színház prestalo hrať 10. novembra, Bábkové divadlo a Divadlo Romathan bolo pre verejnosť zatvorené od 23. novembra.

Aktuálne môžu divadlá hrať pre maximálne 100 osôb alebo do naplnenia 50-percentnej kapacity, pre divákov platí režim OP (očkovaní, prekonaní).