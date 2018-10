Divadlo Andreja Bagara v Nitre pripravuje komédiu Dámsky krajčír od francúzskeho autora

NITRA 12. októbra (WebNoviny.sk) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje inscenáciu Dámsky krajčír. Ide o jednu z najznámejších hier francúzskeho autora Georgesa Feydeaua, ktorý je považovaný za „kráľa vaudevillu“ a zakladateľa moderného poňatia situačnej komédie. Jeho hry sú plné fantázie, plynú v bláznivom až hektickom tempe.

Na moderný spôsob

Režisér inscenácie Juraj Bielik spolupracuje s DAB po prvýkrát. „Je to veľmi slávna hra veľmi slávneho autora. My to chceme robiť spôsobom, ktorý bude trošku moderný, hlavne vo vizuálnom vyjadrení a predovšetkým tak, aby sme naplnili zámer autora, divadla a aj náš, ktorým je zabaviť divákov,“ povedal o inscenácii Bielik. Premiéra je naplánovaná na 16. novembra.

Situačná dverová komédia rozpráva príbeh o doktorovi Moulineauxovi, klamárovi a sukničkárovi, ktorý skrýva svoje časté nevery pred dôverčivou manželkou a podozrievavou svokrou.

Moulineaux potrebuje vymyslieť, ako a kde by sa mohol venovať svojim tajným schôdzkam a prenajme si byt. Netuší však, že je to bývalý krajčírsky salón a jemu nezostane nič iné, iba predstierať, že je dámsky krajčír.

„Feydeau je naozaj veľmi rafinovaný a prešpekulovaný, takže komédia bude svižná a veríme, že ľuďom prinesie veľa úsmevov,“ povedal šéf umeleckého súboru DAB Juraj Ďuriš,

Text je zárukou úspechu

V inscenácii sa predstavia herci Tomáš Turek, Juraj Ďuriš, Eva Pavlíková, Marián Viskup, Tomáš Stopa, Andrea Sabová, Lenka Barilíková, Anna Rakovská a Nikolette Dékany.

„Je to typická dverová komédia založená na komických situáciách a zámenách – či už dverí alebo ľudí. Feydeau je slávnym autorom, ktorého štýl neraz preberali aj iní dramatici a tento druh komédie má svoju presnú linku, takže už samotný text je zárukou toho, že hra bude mať úspech,“ doplnila herečka Eva Pavlíková.