Divadlo prežije! Ukrajinskí umelci na scéne DPOH

Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava prešlo organizačnou zmenou a v septembri sa stalo mestským divadlom Hlavného mesta SR Bratislavy. Nové inscenácie ako aj dramaturgický plán premiér predstaví verejnosti v januári 2023. Do konca roka však divákom ponúkne tri predstavenia ukrajinských umelcov z Charkivského národného akademického divadla opery a baletu M. V. Lysenka.

Počas troch večerov sa pod vedením šéfdirigenta, zaslúžilého umelca Ukrajiny Dmytra Morozova predstavia sólisti, zbor opery, symfonický orchester a sólisti a tanečníci baletu. Diváci ich uvidia v baletnej inscenácii na hudbu Richarda Wagnera TAJOMSTVÁ PANDORY, v hudobnej šou MY WAY, zloženej zo skladieb svetových muzikálov a počas koncertu valčíkov a operetných árií s názvom STRAUSSOV VIANOČNÝ KONCERT.

Umelci vystúpia v rámci projektu Opera Východ: Prekonávanie vzdialeností, charitatívneho turné v Slovenskej republike – Európska cesta, projekt Ukrajina teraz a navždy. Po ruských bombardovaniach mesta Charkiv zostala budova ich divadla poškodená a mnohí členovia opery a baletu boli nútení opustiť svoje domovy. Dnes žijú a tvoria na Slovensku.

„Členovia súboru Charkivského národného akademického divadla opery a baletu M.V Lysenka žijú na Slovensku, v centre pre utečencov v Gabčíkove. Svoju krajinu, rodiny a prácu neplánovali opustiť, z ich domovov ich vyhnala krutá vojna. Budovu divadla v centre Charkiva, v ktorom pôsobili, zničili útoky okupanta. Pri myšlienke ponúknuť im našu scénu sme neváhali,“ hovorí riaditeľka DPOH Valeria Schulczová.

Na scéne Divadla Pavla Országha Hviezdoslava vystúpia 22. novembra o 19.00 s baletnou inscenáciou TAJOMSTVÁ PANDORY, v ktorej milovníkom klasického baletu ponúknu originálnu scénickú verziu starovekého príbehu o Pandore, ktorý bude sprevádzať veľkolepá hudba nemeckého skladateľa a reformátora opery Richarda Wagnera. Príbeh tohto syntetického scénického diela je inšpirovaný legendou, ktorá je dnes, keď svet stojí na prahu globálnej katastrofy v dôsledku zla vypusteného z pomyselnej Pandorinej skrinky, opäť veľmi aktuálna. Milovníci baletného umenia v monumentálnej inscenácii uvidia veľkolepé hromadné tanečné scény i sugestívne choreografie sólistov, v ktorých sa spájajú výrazové prostriedky klasického baletu s prvkami súčasného tanečného divadla. Inscenácia rozohrá staroveký príbeh o Pandore, ktorý asi nikdy nestratí na svojej mrazivej aktuálnosti a potvrdzuje tak názor, že ľudstvo nie je schopné poučiť sa z vlastných chýb. Ale aj napriek temnej a tragickej téme sa tvorcovia inscenácie pozerajú do budúcnosti s optimizmom a s presvedčením, že nádej a viera v dobro sú silnejšie než nevypočítateľné a zákerné zlo.

Počas druhého večera, 27. decembra o 19.00 sa v hudobnej šou MY WAY stretnú postavy viacerých svetových muzikálov. V podaní členov baletného súboru, operných sólistov a zboru Opery Východ, uvidia diváci tanečné a hudobné scény z muzikálov ako Chrám Matky Božej v Paríži, Fantóm opery, Mačky, Kabaret, Chicago, Leví kráľ a mnohých ďalších. MY WAY je jedinečnou zmesou rôznych muzikálov, skladieb a žánrov, sprevádzaná veľkolepou svetelnou réžiou, na originálnej scéne, v organickej choreografii.

decembra o 19.00 uzavrie účinkovanie Charkivského národného akademického divadla opery a baletu M. V. Lysenka na scéne Divadla Pavla Országha Hviezdoslava STRAUSSOV VIANOČNÝ KONCERT. Opera Východ uvedie koncert kráľa valčíkov Johanna Straussa ml. Súčasťou programu, v ktorom odznejú pochody, valčíky, árie z operiet, vystúpia nielen orchester a sólisti Opery Východ, ale aj zbor a dokonca aj baletný súbor divadla.

„Ukrajinským umelcom aspoň na chvíľu umožňujeme návrat k ich profesionálnej činnosti a veríme, že im vďaka možnosti pracovať vrátime aj pocit ľudskej dôstojnosti. Navyše, popri pochybnostiach a negatívnych označeniach, ktoré sa zvyknú v našej spoločnosti objavovať, ich verejnosti predstavíme ako kreatívnych umelcov, nie iba ako pasívnych prijímateľov pomoci. Z nášho pohľadu je dôležité aj to, aby sme priniesli nielen slovenským divákom, ale aj občanom Ukrajiny, ktorí museli utekať pred vojnou a žijú v našom meste, ich kultúru a sprostredkovali im aspoň na chvíľu kontakt s domovom,“ hovorí riaditeľka DPOH Valeria Schulczová.

Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava venuje celú sumu z dobrovoľného vstupného Charkivskému národnému akademickému divadlu opery a baletu M.V. Lysenka.

