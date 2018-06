Dizajnérka Dana Kleinert bude kandidovať za starostku Starého Mesta

BRATISLAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Dizajnérka Dana Kleinert bude v novembrových komunálnych voľbách kandidovať na post starostky bratislavskej mestskej časti Staré Mesto.

Novinárom to oznámila na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že kandidovať bude s podporou strany SPOLU – občianska demokracia, hnutia Progresívne Slovensko a Teamu Vallo. Vo voľbách by zároveň chcela uspieť aj ako poslankyňa mestského zastupiteľstva.

“Mesto si musíme všímať z dvoch strán, ktoré sú neodlučiteľne späté, a to sú priestor a ľudia, ktorí v tom priestore žijú. V rámci toho je potrebné myslieť na to, že musíme dávať šancu tým šikovným, musíme vedieť pomôcť tým slabším a zraniteľnejším. Čo sa týka priestoru, tu je dôležitá bezpečnosť, čistota či cesty, a mala by to byť pre nás úplná samozrejmosť,“ uviedla hlavné body svojho volebného programu Kleinert.

Dodala, že je tiež rovnako potrebné poznať zeleň v Starom Meste a rozmýšľať aj o tom, ako treba pracovať s verejným priestorom.

Dana Kleinert je dizajnérka a riaditeľka Slovak Fashion Council, v ktorého portfóliu sú lokálne aj medzinárodné aktivity. Tie sa zameriavajú na podporu módneho ekosystému a sú nimi hlavne odborné konferencie, vzdelávacie a mentoringové aktivity či charitatívne projekty.