Djokovič a Bartyová kraľujú rebríčkom, Polášek je svetovou deviatkou

Srb Novak Djokovič a Austrálčanka Ashleigh Bartyová sú stále lídrami svetových rebríčkov ATP resp. WTA. V najnovšej edícii týchto hodnotení sa medzi mužskou elitou veľa nezmenilo, medzi ženami však nastali výraznejšie posuny.

Nadal je na piatej priečke

Djokovič je stále na čele pred Rusom Daniilom Medvedevom a Grékom Stefanosom Tsitsipasom. Štvrtý zotalk Nemec Alexander Zverev, piaty Španiel Rafael Nadal, šiesty Rus Andrej Rubľov a siedmy Talian Matteo Berrettini.

Na ôsmej priečke zotrval Nór Casper Ruud, na deviatu sa z jedenástej posunul Talian Jannik Sinner. Desiaty zostal Poliak Hubert Hurkacz, no Rakúšan Dominic Thiem klesol z deviateho až na dvanásty stupienok.

Zo Slovákov je najvyššie Norbert Gombos na 110. pozícii, Alexovi Molčanovi patrí 114. stupienok, Andrejovi Martinovi 116. post, Jozefovi Kovalíkovi 135. miesto, do druhej stovky prebojoval Lukáš Lacko na 196. priečku a Filip Horanský figuruje na 197. pozícii.

Djokovič môže spečatiť post jednotky

Djokovič má šancu na tohtotýždňovom turnaji v Paríži spečatiť post koncoročného lídra hodnotenia. Potrebuje na to jednu z dvoch možností – Medvedev nepostúpi ani do štvrťfinále alebo to nedotiahne ďalej ako Srb. Ak Djokovič bude koncoročnou svetovou jednotkou, stane sa tak už siedmykrát v histórii a v tejto štatistike sa na čele odpúta od Američana Peta Samprasa.

„Boj o pozíciu koncoročnej jednotky je medzi mnou a Medvedevom, pričom ja som vo veľmi dobre pozícii. Môj hlavný cieľ v závere sezóny je udržať sa na čele rebríčka,“ vyhlásil Djokovič pre turnajom v Paríži, na ktorom sa do súťažného diania vráti prvýkrát od finálovej prehry s Medvedevom v prvej polovici septembra na US Open v New Yorku.

Osaková vypadla z elitnej desiatky

Medzi ženami Bartyová vedie pred Bieloruskou Arinou Sobolenkovou, na tretej pozícii Češku Karolínu Plíškovú nahradila krajanka Barbora Krejčíková.

Piata je Španielka Garbine Muguruzová, šiesta Grékyňa Maria Sakkariová, siedma Tunisanka Ons Jabeurová, na ôsmy post sa zásluhou triumfu na turnaji v rumunskom Kluži dostala Estónka Anett Kontaveitová. Na deviate miesto sa z dvanásteho posunula Nemka Angelique Kerberová, desiata je aktuálne Poľka Iga Swiateková.

Z elitnej desiatky v pondelok vypadli Japonka Naomi Osaková, Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Bencicová aj Ukrajinka Jelina Svitolinová (Monfilsová) a patria im 13., 14. resp. pozícia. Slovenskou jednotkou je Anna Karolína Schmiedlová na 83. priečke, v druhej stovke sú Kristína Kučová na 111. mieste, Rebecca Šramková na 172. a Viktória Kužmová na 175. pozícii.

Polášek je svetovou deviatkou

Lídrami deblových rebríčkov sú Chorvát Nikola Mektič a Belgičanka Elise Mertensová. Filip Polášek sa medzi mužmi udržal na 9. pozícii a Viktória Kužmová medzi ženami na 59. stupienku.

V roku 2021 sú v ženskom okruhu naplánované už len dve podujatia – koncoročný výberový turnaj WTA Finals v mexickej Guadalajare a v rovnakom čase aj turnaj v rakúskom Linzi. Muži budú počas aktuálneho týždňa bojovať na turnaji v Paríži a budúci týždeň aj vo švédskom Štokholme.

Talianske Miláno tiež bude hostiť výberový turnaj Next Gen ATP Finals určený pre hráčov do 21 rokov a Turín privíta mužskú elitu na podujatí ATP Finals.