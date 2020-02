Djokovič ako najlepší v histórii? Je na dobrej ceste, vraví Vajda

Novak Djokovič ziskom ôsmeho titulu na Australian Open urobil ďalší krok na ceste k tenisovej nesmrteľnosti. Djokovič je prvý šampión troch desaťročí v ére profesionálneho tenisu. Prvý titul na Australian Open získal už v roku 2008, zatiaľ posledný pridal v roku 2020. Také niečo zatiaľ nedokázali ani Roger Federer s Rafaelom Nadalom.

Oslavné titulky srbských médií hľadajú aj odpovede na otázky, či sa ich obľúbenec stane jednotkou tenisovej histórie. Teda čo sa týka počtu grandslamových titulov, lebo táto téma už niekoľko rokov hýbe športovým svetom. Momentálne sa 32-ročný Belehradčan ziskom sedemnásteho titulu priblížil k Federerovi na tri a k Nadalovi na dva.

„V tejto fáze kariéry sú pre mňa grandslamové turnaje absolútna priorita. Pred sezónou sa vždy snažím formu ladiť tak, aby bola najlepšia práve na štyroch najväčších podujatiach z celého roka. Fyzicky aj mentálne sa pripravujem, aby som to zvládol. Grandslamové turnaje sú hlavný dôvod, prečo ešte hrám tenis počas celej sezóny a chcem byť stále úspešný. Môj veľký cieľ je stať sa najlepším v histórii,“ povedal Djokovič po ôsmom finálovom triumfe v Melbourne.

Rekordér Vajda

Pri všetkých sedemnástich grandslamových tituloch Djokoviča bol jeho slovenský tréner Marián Vajda. V tejto štatistike to už je historický rekord, lebo Federer veľkú časť kariéry oficiálne trénera nemal a Nadala priviedol jeho strýko Toni „iba“ k šestnástim prvenstvám na turnajoch „veľkej štvorky“ (potom ho nahradil Carlos Moya – pozn.).

Vajda bol s Djokovičom od júna 2006 do mája 2017 a spolu vybojovali 12 titulov z elitných turnajov „grandslamu“. Potom si dali na jeden rok pauzu, ale Srb po istej stagnácii vo svojej výkonnosti opäť siahol po osvedčenom Slovákovi a prišlo ďalších päť grandslamových titulov. Tento počet akiste ešte nemusí byť konečný. Myslí si to aj Marián Vajda.

„Nemyslím si, že Novak hrá tenis len preto, aby bol v histórii lepší ako Roger alebo Rafa. Jeho hlavná motivácia je to, že miluje tenis. Dôležité bude, ako dlho si udrží súčasný stupeň motivácie. Momentálne ju ešte má na vysokej úrovni,“ povedal Vajda, cituje ho portál tennisworldusa.org.

Prioritou je zisk veľkých titulov

Úspešný tréner doplnil, že „Noleho“ súčasná priorita je byť stále najlepší na svete a získavať veľké tituly. „V tenise je náročné niečo predvídať dopredu. Momentálne to však má Novak v mysli nastavené tak, že chce vyhrať najviac grandslamových turnajov v histórii a využiť svoj potenciál na maximum. Pracuje veľmi tvrdo na tom, aby to dosiahol. Cíti sa dobre a je zdravý, to sú základné predpoklady. Myslím si, že je na dobrej ceste stať sa najlepším v histórii,“ podotkol Vajda.

Ešte počas Australian Open 54-ročný Vajda poskytol obsiahly rozhovor srbskému webu Sportklub a o svojom výnimočnom pracovnom vzťahu s Djokovičom okrem iného povedal.

„Ja sa cítim výborne a on pri mne tiež. Preskákali sme si toho spolu veľmi veľa, boli aj ťažšie obdobia, ale po nich znova zasvietilo slnko. Sme spolu tak dlho, že náš vzťah z roviny hráč – tréner prešiel do osobnejšieho štádia. Môžem povedať, že dnes sme už blízki priatelia, sme ako rodina, a z toho sa veľmi teším. Ja chápem jeho mentalitu, spôsob myslenia a on ma počúva, keď je to potrebné. Som šťastný z toho, čo sme všetko dosiahli, ale uvedomuje si, že nič netrvá večne. Zostávam nohami na zemi a som za všetko vďačný. Nič nemožno pokladať za samozrejmosť,“ vyznal sa Vajda.