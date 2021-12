Djokovič by sa mal predstaviť na ATP Cup v Sydney. Stále však tají, či podstúpil očkovanie proti koronavírusu

V srbskom tíme pre januárovú tímovú súťaž ATP Cup v Austrálii sa objavilo aj meno Novak Djokovič. To indikuje možnosť, že svetová jednotka by nemala chýbať ani na Australian Open napriek nevyjasneným faktom okolo jeho vakcinačného statusu.

ATP Cup sa bude konať v prvých deviatich dňoch roka 2022 v Sydney a jeho organizátori sa v utorok pochválili, že v zostave hráčov zo 16 krajín budú mať až 18 tenistov z najlepšej dvadsiatky svetového rebríčka.

A Djokovič by mal byť lídrom najvyššie nasadeného tímu Srbska. Australian Open sa začne týždeň po skončení ATP Cupu 17. januára.

Očkovanie je osobná voľba každého

Djokovič už viackrát odmietol prezradiť, či je zaočkovaný proti koronavírusu. Zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča zakaždým argumentoval tým, že očkovanie je osobná voľba každého človeka, a tak to má zostať bez ohľadu na tlaky z okolia.

Ak sa však 34-ročný belehradský rodák zúčastní na ATP Cupe, znamená to, že ho ako zaočkovaného pustia do Austrálie a nič by nemalo brániť jeho snahe bojovať o desiaty titul na Australian Open v Melbourne a celkovo 21. grandslamový. Ak by sa mu to podarilo, o jedno víťazstvo by sa vzdialil spoludržiteľom súčasného rekordného zápisu Švajčiarovi Rogerovi Federerovi a Španielovi Rafaelovi Nadalovi.

Existuje stále aj možnosť, že Djokovič nastúpi na turnaj v Sydney bez očkovania. V takom prípade by vláda austrálskeho štátu Nový Južný Wales musela požiadať federálnu vládu o výnimku pre jeho osobu, ale musel byť absolvovať 14-dňovú karanténu po svojom príchode k protinožcom. Austrália má dlhodobo jedny z najprísnejších podmienok a koronavírusových obmedzení na svete.

Srbi sa postavia proti Nórom či Španielom

Srbsko bude na ATP Cupe súčasťou A-skupiny spolu s Nórskom, Čile a Španielskom. V tíme Španielska by nemal nastúpiť Rafael Nadal. V B-skupine sa predstavia obhajcovia a zároveň čerství držitelia Davisovho pohára Rusi spoločne s Talianmi a domácimi Austrálčanmi.

Rusi budú v takmer identickej zostave ako na nedávnom finálovom turnaji Davis Cupu, čiže so svetovou dvojkou Daniilom Medvedevom, päťkou Andrejom Rubľovom a tiež Aslanom Karacevom, Romanom Safiullinom a Jevgenijom Donskojom. Austrálsky lídrom bude Alex de Minaur.

Ďalšími účastníkmi ATP Cupu budú v C-skupine Nemecko, Veľká Británia a Kanada a v D-skupine Grécko, Argentína, Poľsko a Gruzínsko. Hrať sa bude v Aréne Kena Rosewalla a rovnako aj v Olympijskom parku v Sydney.